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Consommation de kobolos au lycée : Un élève de 20 ans interpellé en plein « voyage » et radié des effectifs

Publié le 21 mai 2026 à 14h09min MàJ : il y a 1 heure - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Ader Yadano & Rovaria Djodji
Société
Consommation de kobolos au lycée : Un élève de 20 ans interpellé en plein « voyage » et radié des effectifs
Consommation de kobolos au lycée : Un élève de 20 ans interpellé en plein « voyage » et radié des effectifs © 2026 D.R./Info241
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La traque contre l’invasion des drogues en milieu scolaire s’intensifie avec une fermeté implacable au Gabon. Ce mardi 19 mai, aux alentours du lycée Diba-Diba de Libreville une arrestation vient rappeler l’urgence de la situation. Lors d’une patrouille de sécurisation menée dans les encablures de l’établissement, les forces de l’ordre ont mis la main sur un élève en possession de comprimés de tramadol aussi appelé kobolo, ce redoutable analgésique devenu la nouvelle drogue de prédilection d’une frange de la jeunesse.

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L’attention des agents de sécurité a été très vite happée par le comportement suspect du jeune homme. Interpellé lors de ce contrôle de routine, Bolan Ekomesse, un élève âgé de 20 ans et domicilié au quartier Boulevard, présentait un état d’ébriété manifeste. Titubant et visiblement sous l’emprise d’une puissante substance, le mis en cause ne pouvait échapper à la vigilance des limiers de la République.

 Pris la main dans le sac et exclu sur-le-champ

La fouille corporelle qui s’en est suivie a été sans appel : l’intéressé dissimulait sur lui les fameuses plaquettes de tramadol, confirmant que son altération physique était directement liée à la consommation de ce produit. Pris en flagrant délit, l’infortuné a été escorté manu militari et présenté à la direction de son établissement scolaire pour y répondre de ses actes.

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Face à l’évidence et à la gravité extrême des faits, la sanction est tombée comme un couperet. Conformément aux procédures en vigueur, la direction du lycée Diba-Diba n’a pas tremblé au moment de prononcer l’exclusion immédiate et définitive de Bolan Ekomesse. Une décision radicale et totalement assumée, visant à assainir l’environnement éducatif et à lancer un avertissement sans frais aux autres consommateurs.

 La BAC aux trousses des réseaux et les autorités en alerte

Mais l’affaire est loin de s’arrêter aux portes de l’école. Dès la prononciation de sa radiation, le jeune homme de 20 ans a été remis aux éléments de la Brigade anti-criminelle (BAC). Cette unité spécialisée est désormais chargée de donner les suites judiciaires relevant de sa compétence à ce dossier, avec pour objectif de remonter la filière d’approvisionnement et d’assécher ce réseau de distribution illicite de médicaments.

Face à ce fait divers glaçant, les autorités ont tenu à taper du poing sur la table. Dans une communication officielle, elles rappellent fermement que la consommation et la détention de substances psychotropes sont strictement interdites et constituent un danger mortel pour la santé et la sécurité des élèves. Elles réaffirment par la même occasion leur engagement indéfectible à poursuivre sans relâche les actions de prévention et de sécurisation aux abords de tous les établissements scolaires du pays.

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