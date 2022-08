Faits intéressants sur le développement du jeu casino dans le monde

Le plus grand casino du monde a aussi commencé petit. Ce développement a été complété par l’internet et le développement de l’industrie en ligne. Cela a permis d’augmenter le nombre de joueurs et d’élargir le champ d’action. La première machine à sous non enregistrée dans le commerce a été construite en 1887 par Charles Faye, un mécanicien automobile. Il a créé un tel dispositif pour que les clients ne s’ennuient pas en attendant que leur voiture soit réparée.

Le premier dans le développement des casinos

L’Histoire des jeux d’argent est longue et difficile à couvrir dans son intégralité. Mais il ne faut pas oublier ceux qui ont été les pionniers du développement de l’industrie du jeu. En 1996, par exemple, InterTops a été le premier site à offrir la possibilité de parier sur vos équipes sportives préférées.

Au départ, les sites ont bénéficié d’énormes bonus et cashbacks. C’était une stratégie délibérée pour attirer les joueurs. Vers 1997, il y avait déjà 15 casinos en ligne, et un an plus tard, plus de 200 sites de poker et boutiques de paris, avec des revenus annuels pouvant atteindre un milliard de dollars.

L’histoire de FedEx et son sauvetage de la faillite

Dans les années 1970, la société américaine Fedex était lourdement endettée. En désespoir de cause, il est allé au casino et a donné ses derniers cinq mille dollars. Grâce à un jackpot de 27 000 dollars, Frederick Smith a réussi à sauver son entreprise. Des gains similaires ont été enregistrés dans divers pays, notamment dans les casinos en France.

Le plus gros gain en ligne a été remporté par Peter de Norvège. Il était allongé sur le canapé en train de parier sur le jeu des Mille et une nuits, où il avait touché le jackpot de plusieurs dizaines de millions de dollars. Jusqu’à présent, il s’agit du plus grand exemple de gain dans un casino en ligne.

L’histoire des premières machines à sous

La première machine à sous a été créée en 1880. Elle ne semblait pas très différente de la moderne. La différence résidait dans la manière dont il était utilisé. Alors qu’aujourd’hui le contrôle des fentes est électronique, à l’époque, il était mécanique. Pour que les 5 rouleaux commencent leur tour, l’utilisateur doit jeter une pièce et attendre une combinaison gagnante de cartes, au nombre de 50. La machine de l’époque était basée sur le poker classique. Mais les gains n’étaient pas en termes d’argent. Habituellement, ils offraient quelque chose à boire ou donnaient un cigare pour la victoire.

Charles Faye a fait le pas suivant vers le développement. Il a créé les « bandits manchots », qui sont devenus populaires en un instant. Elle est également connue sous le nom de machine à sous.

Mais Charles Faye ne s’est pas arrêté à sa première création et a créé la Liberty Bell. Sur un jet de trois images de cloches, le joueur recevait 10 pièces de 5 cents pour une récompense de 5 cents. Après un certain temps, les jeux d’argent sont devenus illégaux. Malgré cela, Charles reçoit toujours des commandes individuelles pour les fabriquer.

Conclusion

Le casino d’aujourd’hui est différent de ce qu’il était il y a quelques années. Ce secteur est en plein essor et attire des joueurs du monde entier. En outre, tous les processus sont strictement réglementés au niveau législatif, car le flux de fonds est énorme. Par exemple, les jeux d’argent à Monaco sont l’une des principales industries du pays.