Réseaux sociaux au Gabon : prison, amendes, suspensions… l’arsenal punitif de l’ère Oligui Nguema !

Sous la Ve République revendiquée par Brice Clotaire Oligui Nguema, l’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026 sur les réseaux sociaux ne se contente pas d’« encadrer » les usages numériques au Gabon : elle met en place un dispositif de contrainte, de judiciarisation et de sanction particulièrement lourd. Publié au Journal officiel n°110 du 8 au 15 avril 2026, le texte étend la responsabilité bien au-delà des seuls auteurs initiaux d’un contenu. Il expose désormais l’utilisateur ordinaire, l’administrateur d’un groupe, l’éditeur, l’hébergeur et même le simple relais d’un message à des conséquences civiles, judiciaires et, dans certains cas, pénales. Autrement dit, le risque n’est plus seulement de voir un contenu supprimé : il est aussi d’être poursuivi, condamné, voire privé d’accès à son compte ou à sa plateforme.

Le premier niveau de sanction est celui de la responsabilité directe de l’utilisateur. L’article 6 dispose que l’utilisateur engage sa responsabilité pour tout dommage causé à autrui au moyen ou sur le réseau social, et qu’il est responsable du contenu diffusé sur son compte, avec obligation de modération et de suppression des contenus contraires à l’ordonnance. Les articles 7 à 9 aggravent encore ce régime en prévoyant que toute personne ayant participé à l’élaboration, à la diffusion, au partage ou à l’« amplification » d’un contenu illicite est responsable du dommage, parfois solidairement avec l’auteur initial, et même dans sa totalité pour garantir réparation à la victime. L’administrateur d’une page ou d’un groupe est, lui aussi, explicitement responsable de la diffusion, de la publication ou du partage de contenus illicites sur l’espace qu’il administre. Cela signifie qu’au Gabon, un simple repost, un partage dans un groupe ou une republication virale peut désormais avoir des conséquences judiciaires lourdes, sans qu’il soit nécessaire d’être l’auteur d’origine du contenu.

Des mesures immédiates avant même le procès au fond

Avant même de parler de prison ou d’amendes, l’ordonnance prévoit déjà des sanctions conservatoires très intrusives. Les articles 39 à 43 créent une procédure de « référé numérique » dans laquelle le juge peut statuer d’heure à heure et ordonner la suspension temporaire d’un compte ou d’un contenu, le déréférencement ciblé, la publication forcée d’un correctif ou encore l’apposition d’un marquage d’origine sur un contenu généré par intelligence artificielle. Ces mesures sont temporaires, mais elles peuvent tomber très vite, sur saisine du ministère public, de la Haute Autorité de la communication ou de toute personne justifiant d’un intérêt à agir. On est donc face à une mécanique de sanction rapide, destinée à neutraliser un contenu avant même qu’un débat complet au fond ait lieu.

Tableau détaillé des peines et sanctions

Article Personnes visées Faits ou manquements visés Sanction prévue Ce que cela signifie concrètement Art. 6 Utilisateur Tout dommage causé à autrui au moyen d’un réseau social ; défaut de modération de son propre compte Responsabilité engagée ; pas de peine chiffrée ici, mais exposition à réparation et poursuites ultérieures Un internaute peut être recherché non seulement pour ce qu’il publie, mais aussi pour ce qu’il laisse en ligne sur son compte. Art. 7 Utilisateur, auteur, partageur Participation à l’élaboration, à la diffusion ou au partage d’un contenu illicite Responsabilité pour le dommage causé ; pas de quantum pénal fixé ici Le simple partage d’un contenu litigieux peut suffire à engager la responsabilité. Art. 8 Utilisateur Participation à « l’amplification » d’un contenu illicite Responsabilité solidaire avec l’auteur Rendre un contenu viral peut exposer au même contentieux que son auteur initial. Art. 9 Utilisateurs et éditeurs Participation collective à l’élaboration et à la diffusion d’un contenu litigieux Chacun peut être tenu du dommage dans sa totalité La victime peut se retourner contre un seul des intervenants pour obtenir réparation intégrale. Art. 11 Administrateur de page ou de groupe Diffusion, publication ou partage de contenus illicites dans un groupe ou une page Responsabilité engagée Un administrateur peut être inquiété pour des contenus publiés dans l’espace qu’il gère. Art. 24 Éditeur / plateforme Non-respect des délais de 24 heures pour accuser réception d’un signalement lié à un mineur, puis 72 heures pour le traiter Manquement susceptible d’engager la responsabilité de son auteur Les plateformes peuvent être exposées si elles tardent à traiter un signalement impliquant un mineur. Art. 32 Auteurs, diffuseurs, plateformes Diffusion de certains contenus générés par IA : deepfakes sexuels sans consentement, faux propos attribués à une personnalité, contenus sexuels impliquant des mineurs, imitation d’institutions gabonaises à des fins de désinformation Saisine immédiate possible du juge des référés Le contenu peut être attaqué en urgence, avant même un procès classique. Art. 33 Éditeur / hébergeur Refus ou inaction après signalement d’un contenu IA représentant une personne identifiable sans son consentement Saisine de la Haute Autorité de la communication ou des juridictions compétentes La plateforme qui ne retire pas rapidement un contenu litigieux s’expose à une escalade judiciaire. Art. 39 à 43 Utilisateur, éditeur, plateforme Procédure de référé numérique Mesures provisoires : suspension d’un compte ou d’un contenu, déréférencement ciblé, publication d’un correctif, marquage forcé d’un contenu IA Un compte peut être suspendu très vite, sans attendre le jugement au fond. Art. 44 Plateforme, usagers indirectement Contenu viral causant des troubles manifestement graves Ralentissement temporaire du trafic, restriction de fonctionnalités, suspension temporaire d’accès à une plateforme, pour 72 heures maximum Le juge peut autoriser une forme de bridage technique d’un service ou d’une plateforme. Art. 45 Éditeur et hébergeur Défaut de publication des informations obligatoires relatives à leur identité 1 an de prison et 5 à 50 millions de FCFA d’amende , ou l’une de ces deux peines seulement Le texte frappe durement l’opacité sur l’identité des responsables de services numériques. Art. 46 Hébergeur Défaut de mise à disposition des moyens techniques permettant l’identification de l’éditeur 1 an de prison et 5 à 50 millions de FCFA d’amende , ou l’une de ces deux peines seulement L’hébergeur qui ne facilite pas l’identification de l’éditeur s’expose à de lourdes poursuites. Art. 47 Éditeur Non-insertion du droit de réponse dans les 48 heures 2 à 20 millions de FCFA d’amende , sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts Un refus ou un retard de droit de réponse peut coûter très cher, même sans prison prévue ici. Art. 48 Hébergeur ou éditeur Manquement à l’obligation de lutter contre la diffusion de contenus illicites 1 an de prison et 5 à 50 millions de FCFA d’amende , ou l’une de ces deux peines seulement La passivité face aux contenus illicites devient pénalement risquée. Art. 49 Tout auteur d’infraction via les réseaux sociaux Délits et crimes déjà prévus par le Code pénal mais commis via réseaux sociaux ou plateformes Application du régime de responsabilité de droit commun L’ordonnance ne remplace pas les autres infractions : elle s’y ajoute. Art. 50 Toute personne ou entité visée par un contrôle Entrave à l’action de la Haute Autorité de la communication : opposition à ses missions, refus de communiquer des documents, dissimulation, disparition ou transmission d’informations non conformes 1 an de prison et 2 à 20 millions de FCFA d’amende , ou l’une de ces deux peines seulement Refuser de coopérer avec le régulateur peut devenir une infraction pénale. Art. 51 Toute personne Usage d’éléments d’identification d’une personne physique ou morale pour tromper des utilisateurs et les amener à livrer des données ou informations confidentielles 5 ans de prison et 5 à 20 millions de FCFA d’amende Cela vise notamment les fraudes d’identité et formes d’hameçonnage. Art. 52, al. 1 Toute personne Usurpation d’identité ou usage de données identifiantes pour troubler la tranquillité d’autrui ou porter atteinte à son honneur ou à sa considération Jusqu’à 5 ans de prison et jusqu’à 10 millions de FCFA d’amende Un faux profil ou une usurpation classique tombe déjà sous un régime pénal lourd. Art. 52, al. 2 Toute personne agissant via réseau social ou plateforme Usurpation intentionnelle, sans droit, via réseau social ou plateforme, pour troubler la tranquillité, porter atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts d’un tiers, ou pour aider / encourager une activité illégale 5 ans de prison et jusqu’à 20 millions de FCFA d’amende L’usurpation commise directement en ligne est plus sévèrement punie. Art. 52, al. 3 Toute personne utilisant l’IA Infractions du précédent alinéa commises par le biais de l’intelligence artificielle 10 ans de prison et jusqu’à 50 millions de FCFA d’amende C’est la peine maximale prévue par l’ordonnance. Art. 53 Éditeur de réseau social ou de plateforme Absence, dans les 12 mois, de mécanismes de vérification de l’âge, de détection des contenus IA, de marquage visible, ou défaut de transmission des métadonnées sous huitaine Le texte ne fixe pas ici une peine autonome, mais crée des obligations dont la violation peut nourrir d’autres poursuites ou contrôles C’est un bloc d’obligations techniques lourd, qui prépare d’éventuels contentieux de conformité.

L’article 44 va encore plus loin en autorisant, en cas de « troubles manifestement graves » causés par un contenu viral, des mesures techniques graduelles. Le juge peut ainsi permettre le ralentissement temporaire du trafic dans certaines zones, la restriction de fonctionnalités spécifiques ou la suspension temporaire d’accès à une plateforme, pour une durée maximale de soixante-douze heures. Dit autrement, la sanction peut frapper non seulement un internaute ou un contenu, mais aussi le fonctionnement même d’un service numérique. C’est l’un des points les plus coercitifs du texte, parce qu’il ouvre la voie à des réponses de type quasi-coupure ou bridage technique au nom du contrôle des contenus.

Un an de prison et jusqu’à 50 millions de FCFA pour plusieurs manquements

Sur le terrain pénal, l’ordonnance prévoit d’abord un bloc de peines de base déjà très lourdes. L’article 45 punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 5 à 50 millions de FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le manquement par l’éditeur ou l’hébergeur à l’obligation de rendre publiques les informations obligatoires sur leur identité. L’article 46 prévoit exactement la même peine contre l’hébergeur qui ne met pas à disposition de l’éditeur les moyens techniques permettant de procéder à son identification. Et l’article 48 sanctionne encore d’un an de prison et de 5 à 50 millions de FCFA, ou de l’une de ces peines seulement, tout manquement par un hébergeur ou un éditeur à l’obligation de lutte contre la diffusion de contenus illicites.

L’article 47 cible le droit de réponse et impose à l’éditeur d’insérer, dans les quarante-huit heures suivant sa réception, le droit de réponse de toute personne lésée par un contenu diffusé sur un réseau social ou une plateforme. En cas de non-respect, l’amende va de 2 à 20 millions de FCFA, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts. Ce point est central, car il montre que l’ordonnance ne sanctionne pas seulement les contenus jugés illicites, mais aussi les manquements procéduraux ou les refus de se plier rapidement aux obligations imposées par le texte. La logique punitive est donc large : elle frappe aussi bien le contenu que la manière de le gérer ou de lui répondre.

Entraver le régulateur ou tromper les internautes devient extrêmement risqué

L’article 50 prévoit un an d’emprisonnement et une amende de 2 à 20 millions de FCFA, ou l’une de ces peines seulement, contre quiconque entrave l’action de la Haute Autorité de la communication. Sont notamment visés le refus de communiquer des renseignements ou documents utiles, leur dissimulation, leur disparition, ou encore la transmission d’informations non conformes au contenu des enregistrements. Cela signifie qu’un acteur du numérique, une plateforme, un responsable de page ou un opérateur technique qui refuse de coopérer pleinement avec le régulateur s’expose déjà à une réponse pénale. Le pouvoir administratif se voit ainsi adossé à une menace pénale directe.

L’article 51 franchit un cap supplémentaire : utiliser les éléments d’identification d’une personne physique ou morale afin de tromper les utilisateurs et les amener à livrer des données ou informations confidentielles est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 5 à 20 millions de FCFA d’amende. Nous ne sommes plus ici dans la simple négligence ou le manquement technique, mais dans la fraude numérique pure. Le texte traite donc très sévèrement tout ce qui s’apparente à l’hameçonnage, à l’escroquerie identitaire ou à la manipulation visant à soutirer des données sensibles. C’est l’une des peines les plus lourdes de l’ordonnance.

Usurpation d’identité : jusqu’à dix ans de prison si l’IA est utilisée

L’article 52 est sans doute le plus dur pour les utilisateurs. Il prévoit d’abord que quiconque usurpe l’identité d’un tiers ou utilise des données permettant de l’identifier pour troubler sa tranquillité, ou porter atteinte à son honneur ou à sa considération, risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et jusqu’à 10 millions de FCFA d’amende. Le même article aggrave la peine lorsque l’usurpation est commise intentionnellement par le biais d’un réseau social ou d’une plateforme numérique pour troubler la tranquillité d’autrui, porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts, ou encore pour commettre, aider ou encourager une activité illégale : dans ce cas, la peine peut aller jusqu’à cinq ans de prison et 20 millions de FCFA d’amende.

L’aggravation maximale intervient lorsque cette même infraction est commise par le biais de l’intelligence artificielle. L’ordonnance prévoit alors jusqu’à dix ans d’emprisonnement et jusqu’à 50 millions de FCFA d’amende. En d’autres termes, la création de faux contenus, faux profils ou faux montages appuyés sur l’IA entre dans une catégorie de très haute sévérité pénale. Le texte entend clairement faire des deepfakes, des fausses identités et des imitations numériques un terrain de répression exemplaire. C’est aussi ce qui rend le régime particulièrement redoutable pour les activistes, satiristes, producteurs de montages ou créateurs de contenus politiques exposés à l’accusation d’usurpation ou de désinformation.

Le texte renvoie aussi au Code pénal, ce qui élargit encore les risques

L’article 49 ajoute un élément capital : les délits et crimes prévus par le Code pénal, lorsqu’ils sont commis par le biais des réseaux sociaux ou des plateformes numériques, restent soumis au régime de la responsabilité de droit commun. Cela signifie que l’ordonnance ne remplace pas les autres incriminations existantes ; elle s’y ajoute. Un utilisateur peut donc, selon les cas, cumuler les risques liés à cette ordonnance avec ceux issus du droit pénal général, dès lors que les faits relèvent aussi d’infractions prévues par d’autres textes. Juridiquement, le filet est donc beaucoup plus large que la seule liste des peines énumérées dans l’ordonnance.

C’est précisément ce cumul potentiel qui donne au texte sa portée la plus inquiétante. Il ne crée pas seulement quelques infractions isolées : il construit un environnement où l’usage des réseaux sociaux devient hautement justiciable, facilement attaquable et rapidement sanctionnable. Sous couvert de lutte contre les abus, le régime Oligui et sa Ve République installent un système où la parole numérique peut être suspendue en urgence, poursuivie civilement, frappée d’amendes massives et, dans certains cas, punie de plusieurs années de prison. Pour les utilisateurs gabonais, la leçon est claire : poster, partager, republier ou caricaturer n’est plus un geste banal, mais un acte désormais placé sous menace judiciaire permanente.