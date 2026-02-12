Gabon : Le calendrier scolaire 2025-2026 réajusté après plusieurs semaines de grève d’enseignants

Le spectre d’une année blanche au Gabon s’éloigne définitivement, mais la fin de l’année scolaire s’annonce marathonienne pour les élèves du primaire et du secondaire. Après plusieurs semaines de paralysie dues à un mouvement de grève des enseignants ayant secoué le secteur éducatif, le gouvernement a officiellement acté le réajustement du calendrier scolaire. Par deux décisions administratives majeures signées respectivement le 30 janvier et le 10 février 2026, la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a fixé les nouvelles bornes de l’année.

Les cours joueront les prolongations jusqu’au 31 juillet pour les classes d’examen, imposant un rythme soutenu pour rattraper le temps perdu. Les perturbations sociales qui ont affecté le début du deuxième trimestre ont contraint la tutelle à revoir intégralement sa copie. L’objectif affiché est clair : sauver l’année scolaire 2025-2026 en densifiant les enseignements sur les mois restants. Le réaménagement consacre ainsi une extension inédite des périodes de cours pour combler le déficit d’heures accumulé durant la grève.

Un deuxième trimestre à rallonge et une reprise actée

L’arrêté n°0008, publié le 30 janvier dernier, porte les stigmates de cette crise. Il entérine une reprise effective des cours le lundi 19 janvier 2026, date marquant le retour en classe après les vacances de Noël et la période de flottement social. En conséquence, le deuxième trimestre, habituellement plus court, a été étiré jusqu’au samedi 28 mars 2026, totalisant ainsi treize semaines de cours intensifs.

Période Dates Détails et observations 2e trimestre Du lundi 24 novembre 2025 au samedi 28 mars 2026 • Reprise effective des cours : lundi 19 janvier 2026

• Arrêt des notes : samedi 21 mars 2026

• Remise des bulletins : samedi 28 mars 2026 3e trimestre Du lundi 30 mars au vendredi 31 juillet 2026 • Durée : 11 semaines de cours

• Arrêt des notes : samedi 6 juin 2026 Fin des cours Samedi 20 juin 2026 Pour les classes sans examen (pré-primaire, primaire, secondaire) Fin de l’année scolaire Samedi 31 juillet 2026 Pour les classes avec examen Rentrée 2026-2027 Lundi 7 septembre 2026 Rentrée des classes pour l’ensemble des établissements publics et privés

L’arrêt des notes pour cette période charnière est fixé au 21 mars, laissant peu de répit aux apprenants avant d’entamer la dernière ligne droite. Le troisième trimestre enchaînera sans véritable transition dès le lundi 30 mars pour s’achever le vendredi 31 juillet 2026. Cette période de onze semaines sera cruciale pour boucler les programmes, malgré les interruptions légales prévues par le calendrier civil (Pâques, fête du Travail, Ascension et Pentecôte).

Les examens repoussés

La décision ministérielle du 10 février est venue compléter ce dispositif en fixant les nouvelles dates des examens nationaux, désormais décalés vers juin et juillet pour offrir un temps de préparation optimal.

Examen Épreuves écrites Proclamation des résultats CEP (Certificat d’études primaires) Mardi 16 juin 2026 Samedi 27 juin 2026 BEPC (Brevet d’études du premier cycle) Du mardi 23 au samedi 27 juin 2026 Samedi 11 juillet 2026 Baccalauréat général Du mardi 14 au samedi 18 juillet 2026 • 1er groupe : samedi 25 juillet 2026

• 2e groupe : samedi 1er août 2026 Baccalauréat technologique et professionnel Du samedi 11 au vendredi 24 juillet 2026 (épreuves pratiques et orales incluses) • 1er groupe : samedi 25 juillet 2026

• 2e groupe : samedi 1er août 2026 Brevet de technicien (BT) Du samedi 6 au vendredi 19 juin 2026 (épreuves pratiques et orales incluses) Samedi 20 juin 2026 CAPI (Certificat d’aptitude professionnelle industrielle) Du samedi 16 au mardi 26 mai 2026 Samedi 6 juin 2026

CEP (certificat d’études primaires) : les élèves de 5e année ouvriront le bal le mardi 16 juin 2026 avec les épreuves écrites. Les résultats sont attendus pour le samedi 27 juin.

BEPC (brevet d’études du premier cycle) : pour les collégiens, les épreuves écrites se dérouleront du mardi 23 au samedi 27 juin 2026. La proclamation des résultats interviendra le 11 juillet, repoussant d’autant les vacances pour ces élèves.

Baccalauréat : les candidats au précieux sésame devront faire preuve d’endurance. Les épreuves écrites du baccalauréat général sont programmées du mardi 14 au samedi 18 juillet 2026. Les résultats du premier tour ne seront connus que le samedi 25 juillet, et la session ne s’achèvera définitivement qu’au mois d’août après les oraux de rattrapage.

Une fin d’année différée selon les niveaux

La clôture de cette année scolaire mouvementée se fera en deux temps. Les élèves des classes intermédiaires (pré-primaire, primaire et secondaire sans examen) seront libérés le samedi 20 juin 2026. En revanche, pour les classes d’examen, l’année scolaire s’étirera jusqu’au samedi 31 juillet 2026, date officielle de la fin des cours et des épreuves.

Malgré ces chamboulements, le ministère a tenu à rassurer sur la prochaine rentrée. L’année scolaire 2026-2027 débutera le lundi 7 septembre 2026, permettant, espère la communauté éducative, un retour à la normale après une année éprouvante.