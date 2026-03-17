Panthères du Gabon : Anicet Yala va dévoiler sa liste pour le tournoi FIFA Series ce vendredi

Les choses sérieuses commencent pour Anicet Yala. Désigné le 9 mars dernier au poste de sélectionneur national par intérim des Panthères, le technicien gabonais devrait dévoiler ce vendredi 20 mars la liste des joueurs retenus pour la campagne internationale des 27 et 30 mars. Selon une source interne à la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), ce rassemblement marquera le début d’une nouvelle ère technique pour les Panthères, après une période de restructuration à la tête de l’équipe nationale.

Cette expédition, qui mènera la sélection gabonaise en Ouzbékistan, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle compétition expérimentale baptisée « FIFA Series ». Le programme s’annonce intense pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, qui devront se mesurer à des adversaires aux styles de jeu variés. Le Gabon entamera son tournoi le 27 mars prochain à Tachkent face au pays hôte, l’Ouzbékistan, avant de conclure cette série trois jours plus tard par une confrontation inédite contre Trinité-et-Tobago.

Pour Anicet Yala, l’enjeu de cette liste est double : stabiliser un groupe en quête de repères et tester de nouvelles options tactiques face à des nations hors du circuit africain habituel. La presse et les supporters attendent avec impatience de voir si le sélectionneur intérimaire fera appel à de nouveaux visages ou s’il s’appuiera sur l’ossature classique des Panthères pour cette expédition en Asie centrale. Ce tournoi FIFA Series servira de test grandeur nature avant les prochaines échéances officielles de la sélection nationale.