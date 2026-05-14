Activez le mode Game On et emportez des prix fabuleux avec 1xBet !

Vivez une expérience palpitante grâce à la nouvelle promo 1xBet. Du 1ᵉʳ avril au 31 mai, pariez sur les événements sportifs les plus populaires et bénéficiez d’un cashback garanti jusqu’à 20 %, ainsi que d’une chance unique de rafler des prix en cash exceptionnels. La fortune récompensera assurément votre aspiration à être toujours triomphant.

Quels sont les super prix à empocher ?

La première phase de la campagne Game On a eu lieu le 6 mai, permettant à des participants chanceux de rafler des prix en cash et des points bonus 1xBet. Mais la promotion continue, avec des récompenses encore plus importantes à la clé !

Le deuxième tirage au sort se tiendra le 3 juin. Il concernera les détenteurs de tickets promotionnels obtenus entre le 1ᵉʳ et le 31 mai. Les prix à empocher sont :

● 855 000 XAF (1 gagnant) ;

● 285 000 XAF (2 gagnants) ;

● 114 000 XAF (3 gagnants) ;

● 57 000 XAF (4 gagnants).

Comme pour le premier tirage au sort, 15 gagnants seront tirés au sort et recevront chacun 100 points bonus de la part de 1xBet.

Comment participer à l’offre Game On ?

Pour rejoindre cette course effrénée aux prix alléchants, il vous suffit de :

1. Vous inscrire ou vous connecter sur le site ou dans l’application mobile 1xBet.

2. Cliquer sur le bouton « Participer » sur la page de la promo.

3. Miser à partir de 570 XAF sur n’importe quel événement sportif.

Vous êtes maintenant dans le jeu et toucherez un cashback garanti chaque semaine. De plus, chaque pari vous rapportera des tickets promotionnels vous donnant droit à une participation au tirage au sort du super prix.

Conditions d’attribution du cashback hebdomadaire

L’un des principaux atouts de la promo Game On était la garantie de prix. Peu importe l’exactitude de votre pronostic, vous aurez droit à un cashback allant jusqu’à 57 000 XAF sous forme de freebet. Le montant du bonus dépend du total de vos mises hebdomadaires :

● à partir de 5700 XAF : 5 % du total des mises ;

● à partir de 28 500 XAF : 10 % du total des mises ;

● à partir de 57 000 XAF : 20 % du total des mises.

La valeur minimale d’un freebet est de 285 XAF.

Jouez avec passion et boostez votre bankroll pour récupérer le cashback maximal. C’est facile : en avril-mai, la saison de football est en plein essor, tandis que de nombreux tournois prestigieux ont lieu dans d’autres disciplines. Alors, pas de temps à perdre ! Analysez les cotes, repérez les marchés les plus intéressants et entrez dans le grand jeu.

Plus vous obtenez de tickets promotionnels, plus vous avez de chances d’emporter un super prix !

Dominez la concurrence dans la course à de généreux gains en argent. Montrez votre passion pour le jeu et obtenez un maximum de tickets promotionnels pour augmenter vos chances de réussir.

Plus votre mise est élevée, plus vous recevrez de tickets promotionnels. Par exemple, pour une mise de 570 XAF, vous aurez 1 chance de gagner au tirage au sort, et pour une mise de 1140 XAF, 3 chances de gagner un super prix. Une mise de 171 000 XAF ou plus vous permettra de gagner jusqu’à 1 200 tickets promotionnels en une seule fois.

Révélez votre talent et devenez le héros de l’excitante promotion Game On de 1xBet !