National Foot 1 : Mangasport humilie le Stade Mandji et s’offre le titre de champion de la phase aller

Pour le compte de la 13e et dernière journée de la phase aller du championnat, l’AS Mangasport, alors en deuxième position, recevait le Stade Mandji, leader au classement, le samedi 9 mai au stade Henri-Sylvoz de Moanda. Avec un seul petit point d’écart entre les deux formations au coup d’envoi, l’enjeu de cette confrontation était on ne peut plus limpide : décrocher la victoire pour s’emparer du fauteuil de leader et du titre honorifique de champion de la phase aller.

Sur leurs terres, les joueurs locaux n’ont laissé aucune chance aux Port-Gentillais. Dans une rencontre à sens unique, la formation de Moanda a littéralement fait exploser la défense stadiste. Totalement impuissants face aux assauts adverses, les joueurs du Stade Mandji ont vu le rouleau compresseur minier frapper à quatre reprises, sans jamais parvenir à répliquer ni même à inquiéter l’arrière-garde locale.

L’équipe victorieuse

Cette démonstration de force, qui s’est soldée sur un score sans appel de 4-0, porte indéniablement la signature tactique de l’entraîneur Thierry Mouyouma. En s’imposant avec un tel éclat lors de ce choc au sommet, ses hommes rétablissent ce que beaucoup d’observateurs considèrent comme « l’ordre national » du football gabonais. L’AS Mangasport double ainsi son grand rival au classement général au meilleur moment possible, terminant logiquement en tête de cette première moitié de saison.

Le répit sera toutefois de très courte durée pour les deux écuries, puisque la phase retour s’ouvre dès le week-end prochain. Le nouveau leader, Mangasport, restera dans son antre pour y accueillir l’autre équipe homonyme du championnat, le Stade Migovéen. De son côté, le Stade Mandji devra impérativement tenter de panser ses blessures lors d’un déplacement périlleux à Owendo pour y défier le FC 105.