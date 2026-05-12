Minvoul : Le chef de service départemental du Commerce suspendu et interdit d’entrée dans ses bureaux !

Un véritable séisme administratif secoue depuis hier la province du Woleu-Ntem (nord du Gabon) et plus singulièrement le Haut-Ntem. Gabriel Ondo Menie, qui occupait jusqu’alors les fonctions de chef de service départemental du Commerce du Haut-Ntem à Minvoul, a été officiellement suspendu de ses fonctions ce lundi. Cette décision radicale intervient en réponse à de graves dysfonctionnements qui entachaient le fonctionnement de cette administration déconcentrée.

La mesure disciplinaire a été formellement actée le 11 mai à travers une note de service émise depuis Oyem par Roland Mba Nguema, le directeur provincial du Commerce. Le document administratif notifie la mise à l’écart immédiate de ce haut fonctionnaire, identifié par le matricule solde 134 810/N, marquant ainsi une volonté manifeste de la hiérarchie de faire le ménage dans ses rangs.

Une sanction dictée par l’éthique

Pour justifier ce coup de balai institutionnel, l’autorité provinciale a été catégorique. La note officielle précise en effet que cette suspension a été prise pour des « raisons d’éthique et de déontologie ». Dans le sillage des vives récriminations des opérateurs économiques locaux, cette formulation officielle fait écho aux accusations de fraudes et d’usage de fausses quittances lors des opérations de recouvrement des taxes dans le département.

La décision officielle

Face à l’ampleur des faits reprochés, la direction provinciale a assorti cette mise à pied d’une mesure conservatoire particulièrement stricte. Afin de protéger le patrimoine de l’État et de prévenir toute manipulation ou disparition de documents administratifs, Gabriel Ondo Menie est formellement « interdit de tout accès dans le bâtiment abritant les locaux du Service Départemental ».

Vers une restauration de la confiance publique

Pour s’assurer de l’application rigoureuse et immédiate de cette éviction, Roland Mba Nguema a tenu à informer l’ensemble de la chaîne de commandement administratif. Les copies de cette note de service ont ainsi été transmises aux plus hautes autorités locales, en premier lieu au gouverneur de la province ainsi qu’au préfet du département du Haut-Ntem.

Cette fermeté vise à envoyer un signal sans équivoque de bonne gouvernance à l’ensemble des agents de l’État déployés dans l’arrière-pays. Comme le souligne expressément le directeur provincial, cette démarche a pour ambition fondamentale de « garantir un fonctionnement optimal et respectueux de nos missions », une étape indispensable pour restaurer la confiance des usagers du service public à Minvoul.