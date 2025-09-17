Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 20 septembre 2025
  • 801
    28°C

    • En ce moment :
    Passation de charges

    Gabon : Sur fond de scandale, le gouverneur Nguema N’nang cède son poste à Assengone Obame

    Publié le 17 septembre 2025 à 19h57min MàJ : 17 septembre 2025 à 19h58min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Thomas Ibinga
    Politique
    Gabon : Sur fond de scandale, le gouverneur Nguema N’nang cède son poste à Assengone Obame
    Gabon : Sur fond de scandale, le gouverneur Nguema N’nang cède son poste à Assengone Obame © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-sur-fond-de-scandale-le-gouverneur-nguema-n-nang-cede-son,10903
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10903

    Plus de sujets

    Fièvre électorale : Quand l’administration publique gabonaise passe en mode sommeil !

    Locales et législatives : Oligui Nguema inflexible face à Bilie By Nze sur le report des scrutins

    Port-Gentil : La CNOCER en mode sensibilisation des acteurs politiques sur le processus électoral

    Gabon : Plus de 800 aspirants députés en lice et 18 000 aux locales pour la Ve République !

    Port-Gentil : Féfé Onanga prédit l’échec électoral des ex-PDGistes passés à l’UDB d’Oligui Nguema

    La province de l’Ogooué-Maritime a tourné une page mouvementée de son histoire politique ce mercredi 17 septembre avec l’installation officielle de Françoise Assengone Obame à la tête du gouvernorat. La cérémonie, présidée par le ministre de l’Intérieur Hermann Immongault en présence de son prédécesseur, Jean Robert Nguema N’nang, intervient à la suite du limogeage de ce dernier le 8 septembre en conseil des ministres.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Lire aussi >>> Scandale sexuel et abus de pouvoir : le gouverneur de l’Ogooué-Maritime viré en conseil des ministres

    Cette passation de charge a lieu dans un climat tendu, marqué par le scandale retentissant qui secoue la province depuis le 20 août dernier. Jean Robert Nguema N’nang a été éclaboussé par une affaire mêlant argent, chantage, violences et abus de pouvoir, révélée après une nuit agitée passée à Libreville. L’affaire, impliquant plusieurs protagonistes et l’intervention controversée d’agents de sécurité, a suscité un tollé national et accéléré sa destitution.

    Une page qui se tourne

    Dans son discours d’installation, Françoise Assengone Obame a affirmé prendre ses fonctions « avec émotion, engagement et sens du devoir  », tout en rendant hommage à son prédécesseur pour ses efforts administratifs. Elle a également tenu à remercier le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la confiance placée en elle.

    Photo de famille entre les 3 personnalités

    La nouvelle gouverneure a insisté sur la nécessité de restaurer l’image ternie de l’institution provinciale : « La forte mobilisation à cette cérémonie traduit la diversité et l’inclusivité de l’Ogooué-Maritime, gages d’une action collective », a-t-elle déclaré, promettant de travailler avec toutes les forces vives pour consolider le rôle de la province comme « poumon économique du pays  ».

    Pas un mot du scandale

    Pour sa part, le ministre de l’Intérieur a salué «  le travail accompli par Jean Robert Nguema N’nang », tout en appelant Françoise Assengone Obame à renforcer la cohésion sociale et institutionnelle. Un message qui résonne comme un avertissement dans un contexte où l’opinion réclame plus de rigueur et de transparence dans la gestion publique.

    Le ministre de l’Intérieur renvoyant à ses fonctions la promue

    L’éviction de Jean Robert Nguema N’nang, survenue moins d’un mois après l’éclatement du scandale, est perçue par nombre d’observateurs comme une volonté du gouvernement de tourner rapidement la page et de restaurer la confiance. Mais pour beaucoup de citoyens, ce changement à la tête de la province ne saurait suffire sans poursuites judiciaires contre les responsables d’abus dénoncés dans cette affaire.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article