Gabon : Sur fond de scandale, le gouverneur Nguema N’nang cède son poste à Assengone Obame

La province de l’Ogooué-Maritime a tourné une page mouvementée de son histoire politique ce mercredi 17 septembre avec l’installation officielle de Françoise Assengone Obame à la tête du gouvernorat. La cérémonie, présidée par le ministre de l’Intérieur Hermann Immongault en présence de son prédécesseur, Jean Robert Nguema N’nang, intervient à la suite du limogeage de ce dernier le 8 septembre en conseil des ministres.

Cette passation de charge a lieu dans un climat tendu, marqué par le scandale retentissant qui secoue la province depuis le 20 août dernier. Jean Robert Nguema N’nang a été éclaboussé par une affaire mêlant argent, chantage, violences et abus de pouvoir, révélée après une nuit agitée passée à Libreville. L’affaire, impliquant plusieurs protagonistes et l’intervention controversée d’agents de sécurité, a suscité un tollé national et accéléré sa destitution.

Une page qui se tourne

Dans son discours d’installation, Françoise Assengone Obame a affirmé prendre ses fonctions « avec émotion, engagement et sens du devoir », tout en rendant hommage à son prédécesseur pour ses efforts administratifs. Elle a également tenu à remercier le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la confiance placée en elle.

Photo de famille entre les 3 personnalités

La nouvelle gouverneure a insisté sur la nécessité de restaurer l’image ternie de l’institution provinciale : « La forte mobilisation à cette cérémonie traduit la diversité et l’inclusivité de l’Ogooué-Maritime, gages d’une action collective », a-t-elle déclaré, promettant de travailler avec toutes les forces vives pour consolider le rôle de la province comme « poumon économique du pays ».

Pas un mot du scandale

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur a salué « le travail accompli par Jean Robert Nguema N’nang », tout en appelant Françoise Assengone Obame à renforcer la cohésion sociale et institutionnelle. Un message qui résonne comme un avertissement dans un contexte où l’opinion réclame plus de rigueur et de transparence dans la gestion publique.

Le ministre de l’Intérieur renvoyant à ses fonctions la promue

L’éviction de Jean Robert Nguema N’nang, survenue moins d’un mois après l’éclatement du scandale, est perçue par nombre d’observateurs comme une volonté du gouvernement de tourner rapidement la page et de restaurer la confiance. Mais pour beaucoup de citoyens, ce changement à la tête de la province ne saurait suffire sans poursuites judiciaires contre les responsables d’abus dénoncés dans cette affaire.