Corne de l’Afrique : le Soudan accuse l’Éthiopie et les Émirats arabes unis d’attaques aux drones

Le gouvernement soudanais a fermement réagi à une nouvelle série d’attaques aux drones ayant visé l’aéroport international de Khartoum, entraînant la suspension des vols durant trois jours. Face à cette agression, les autorités ont rappelé ce mardi leur ambassadeur en poste à Addis-Abeba, accusant ouvertement l’Éthiopie et les Émirats arabes unis d’orchestrer ces frappes. Selon l’armée soudanaise, des preuves attestent qu’au moins quatre opérations de ce type ont été lancées depuis le territoire éthiopien depuis le mois de mars, avec l’appui matériel d’Abou Dhabi, désigné comme le fournisseur exclusif de ces aéronefs sans pilote.

Ces graves accusations ont immédiatement provoqué une véritable passe d’armes diplomatique dans la région. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a fermement balayé ces allégations, accusant en retour le pouvoir soudanais de déstabiliser son voisin en finançant les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Une affirmation aussitôt démentie par les responsables tigréens qui assurent n’avoir « aucun lien avec les autorités soudanaises ». De leur côté, les Émirats arabes unis continuent de nier systématiquement tout soutien militaire occulte aux Forces de soutien rapide (RSF), la milice paramilitaire en guerre contre l’armée régulière.

Cette escalade régionale inédite survient alors que le Soudan est enlisé depuis avril 2023 dans un conflit dévastateur ayant déjà fait plus de 150 000 morts et engendré la pire crise humanitaire au monde avec 14 millions de déplacés. La récente réouverture de l’aéroport de Khartoum, repris par l’armée l’année dernière, avait laissé entrevoir une timide accalmie dans une capitale ravagée, avant que les drones ne s’imposent comme la nouvelle arme centrale des hostilités. Pour les experts de l’International Crisis Group, cette défiance mutuelle et les ingérences étrangères créent une dynamique extrêmement dangereuse qui menace désormais de disloquer l’ensemble de la Corne de l’Afrique.