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Mali : Assimi Goïta prend les rênes de la Défense après la mort de Sadio Camara

Publié le 4 mai 2026 à 17h36min MàJ : //
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Mali : Assimi Goïta prend les rênes de la Défense après la mort de Sadio Camara
Mali : Assimi Goïta prend les rênes de la Défense après la mort de Sadio Camara © 2026 D.R./Info241

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Neuf jours après la disparition tragique du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, lors d’une attaque terroriste, le chef de l’État malien, Assimi Goïta, a décidé de prendre lui-même en charge ce portefeuille stratégique. Un décret officiel, lu ce lundi 4 mai sur les antennes de la télévision publique ORTM, a formellement entériné cette décision de cumuler ses fonctions présidentielles avec celles de ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Cette réorganisation au sommet de l’État intervient à la suite du décès de l’un des véritables piliers du régime de Bamako, survenu le 25 avril dernier. Le général Camara a perdu la vie lors d’attaques coordonnées menées par une alliance de groupes jihadistes et de rebelles touareg. Sa disparition laisse un vide considérable dans l’appareil sécuritaire malien, dans un contexte de crise où les autorités doivent faire face à une recrudescence inquiétante des violences armées sur plusieurs fronts.

En assumant directement la direction de la Défense nationale, Assimi Goïta opte pour une centralisation du pouvoir militaire. Cette manœuvre tactique démontre une volonté manifeste du président de resserrer son contrôle sur l’armée et de coordonner de manière beaucoup plus étroite la riposte opérationnelle face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur la nation.

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