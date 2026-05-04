Palais des congrès inauguré : le Gabon veut accueillir les prochains sommets de l’Union africaine et de l’OIF

L’inauguration solennelle du Palais des congrès Omar Bongo Ondimba, organisée ce dimanche 3 mai à Libreville, a servi de tribune privilégiée pour dévoiler les nouvelles ambitions diplomatiques du pays. À cette occasion, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement exprimé le souhait du Gabon de redevenir une terre d’accueil incontournable pour les grands rendez-vous internationaux, ciblant particulièrement deux événements majeurs de l’agenda multilatéral.

Dans son allocution rapportée par l’Agence gabonaise de presse, le chef de l’État a affiché sa détermination à repositionner fermement le pays sur l’échiquier mondial. « Du haut de cette tribune, je formule le vœu ardent de voir se tenir ici même, le sommet de l’Union africaine en 2027 et de la Francophonie en 2030 », a-t-il déclaré devant le parterre d’invités réunis pour la livraison de cette infrastructure modernisée, désormais dotée de capacités d’accueil adaptées aux standards internationaux.

Cette double projection revêt une dimension à la fois stratégique et mémorielle pour la diplomatie nationale. En se portant candidat pour ces échéances de haut niveau, le dirigeant entend réaffirmer le statut du pays en tant que véritable centre de gravité institutionnel au cœur de l’Afrique centrale. L’organisation éventuelle du rendez-vous continental s’inscrirait d’ailleurs dans une résonance historique forte, puisqu’elle interviendrait exactement un demi-siècle après le sommet de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), que la capitale avait abrité en 1977.