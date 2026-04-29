Côte d’ivoire : la police met aux arrêts deux individus pour diffusion de contenus obscènes sur la toile

Dans le cadre de l’assainissement de l’espace numérique, la direction générale de la Police nationale de Côte d’Ivoire a frappé un grand coup ce mercredi 29 avril. Les éléments de la Brigade mondaine, rattachés à la préfecture de police d’Abidjan, ont procédé à l’interpellation de deux individus. Ces derniers sont formellement accusés d’avoir diffusé des contenus à caractère obscène sur les réseaux sociaux, des agissements considérés comme une atteinte grave à la moralité publique. Cette intervention ciblée s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de la vaste opération de sécurisation baptisée « Épervier 11 ».

Selon les autorités policières ivoiriennes, la nature des images propagées par les mis en cause heurtait de front les bonnes mœurs. Ce coup de filet illustre parfaitement le déploiement actuel de l’opération Épervier 11, une offensive sécuritaire visant spécifiquement à traquer les infractions liées à la cybercriminalité et aux dérives proliférant sur internet. Spécialisée dans la répression de ce type de délits, la Brigade mondaine multiplie actuellement les investigations et la veille numérique minutieuse pour débusquer et mettre hors d’état de nuire les auteurs de publications jugées illicites.

À travers ces interpellations, la police réaffirme sa politique de tolérance zéro face à la dépravation en ligne. Dans un contexte de digitalisation croissante et d’hyperconnexion des usagers, l’institution sécuritaire entend renforcer drastiquement son contrôle des plateformes numériques. L’objectif affiché par la hiérarchie policière est sans équivoque : assainir les pratiques sociales sur le web ivoirien et sanctionner avec la plus grande fermeté toute atteinte portée à la moralité publique, afin de préserver l’intégrité de l’espace virtuel.