Parole présidentielle d’Oligui Nguema : « Le pouvoir sans le peuple est fragile »

Dans cette tribune libre parvenue à Info241, Jovanny Moubagna, juriste publiciste, acteur politique et communicateur, interpelle directement les responsables de la communication présidentielle et de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB). À la suite du récent échange de Brice Clotaire Oligui Nguema avec la presse à la Cité de la démocratie, l’auteur déplore l’absence d’une riposte médiatique structurée pour relayer, expliquer et défendre la parole présidentielle. Entre appel à la mobilisation des communicateurs patriotes, mise en garde contre l’occupation de l’espace public par les opposants et plaidoyer pour une communication plus proche de la base militante, il défend l’idée qu’un pouvoir ne peut durablement tenir sans récit, sans relais et sans peuple.

Le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement et Président fondateur de l’Union Démocratique des Bâtisseurs, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, a démontré, lors de son récent échange avec la presse à la Cité de la Démocratie, une volonté claire de parler directement au peuple gabonais, avec sincérité, responsabilité et hauteur d’État. Mais dans toute grande action politique, il ne suffit pas seulement de parler au peuple ; il faut également organiser, expliquer, défendre et prolonger la pensée présidentielle sur tous les fronts médiatiques et populaires.

La politique moderne est une guerre d’influence, une bataille de perception et de narration. Lorsqu’un Chef de l’État prend la parole sur des questions sensibles touchant à la nation, à la souveraineté, à la sécurité ou à l’avenir du pays, il est indispensable que le service de communication du pouvoir mette immédiatement en mouvement tous les relais patriotiques : communicateurs, cadres du parti, presse acquise à la vision présidentielle, influenceurs politiques et militants engagés.

Malheureusement, après cette importante sortie médiatique du Chef de l’État, aucun véritable travail stratégique d’orientation et de coordination n’a été organisé avec les communicateurs de l’UDB/Brice Clotaire Oligui Nguema et les défenseurs de la vision présidentielle. Ce vide communicationnel a laissé le terrain libre aux opposants, aux manipulateurs de l’opinion et aux personnes de mauvaise foi, qui ont rapidement imposé leurs interprétations et détourné le sens réel du message présidentiel.

Pourtant, dans l’histoire de l’UDB, le combat n’a jamais été seulement électoral ; il a toujours été idéologique, populaire et communicationnel. Le jour où l’UDB ne serait plus au pouvoir, le plus grand danger serait l’isolement du peuple et l’éloignement des militants sincères. Il serait judicieux de rester proches de la base, d’écouter les combattants et de protéger le pouvoir par la vigilance, la pédagogie et l’unité.

« Le pouvoir sans le peuple est fragile. »

Aujourd’hui plus que jamais, cette sagesse doit guider les responsables de la communication présidentielle et du parti. On ne protège pas un Chef de l’État uniquement dans les bureaux climatisés ; on le protège aussi dans les médias, dans les universités, dans les quartiers populaires, sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique.

Les communicateurs patriotes ne demandent pas des privilèges ; ils veulent contribuer à défendre la vision du Chef de l’État, à expliquer ses réformes et à empêcher que les ennemis de la République occupent seuls l’espace médiatique.

L’UDB est née du sacrifice, du courage et de la parole militante. Des hommes et des femmes ont été emprisonnés, humiliés et persécutés par le système déchu pour défendre cette vision. Il serait dangereux aujourd’hui de marginaliser ceux qui peuvent encore porter cette flamme dans l’opinion publique.

Le patriotisme exige aujourd’hui une communication forte, structurée et inclusive autour du Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Car lorsqu’un pouvoir ne défend pas lui-même son récit, ce sont ses adversaires qui écrivent son histoire à sa place.

La République a besoin d’une armée de communicateurs patriotes, disciplinés et stratégiques, capables d’accompagner la vision du Chef de l’État et de consolider l’unité nationale autour des intérêts supérieurs du Gabon.

JM7 / Jovanny Moubagna

Juriste publiciste, acteur politique et communicateur

Défenseur du peuple gabonais