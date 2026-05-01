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Iboga : le gouvernement gabonais en fait un patrimoine stratégique national

Publié le 1er mai 2026 à 12h03min MàJ : //
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Iboga : le gouvernement gabonais en fait un patrimoine stratégique national
Iboga : le gouvernement gabonais en fait un patrimoine stratégique national © 2026 D.R./Info241

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Réuni ce jeudi 30 avril, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret réglementant l’accès, l’utilisation, l’exploitation, la recherche, la transformation, la commercialisation et l’exportation de l’Iboga, de ses dérivés et des savoirs traditionnels associés. Le texte consacre l’Iboga, notamment l’ibogaïne, comme « patrimoine stratégique national », marquant ainsi une volonté affirmée de mieux protéger et encadrer cette ressource emblématique du Gabon.

Selon le communiqué final, toute activité liée à l’Iboga sera désormais soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de la Culture, après avis conforme d’une commission technique interministérielle. Le dispositif prévoit aussi un mécanisme de partage juste et équitable des avantages entre l’État et les communautés autochtones et locales détentrices des savoirs associés, ainsi qu’une protection juridique de ces savoirs traditionnels.

Le décret encadre en outre les demandes de brevets portant sur les ressources et dérivés de l’Iboga et crée un Fonds souverain de l’Iboga. Celui-ci devra financer le développement de la filière, la recherche scientifique nationale et la valorisation du patrimoine culturel gabonais. À travers cette décision, l’exécutif entend à la fois protéger une ressource sensible, affirmer sa souveraineté culturelle et ouvrir la voie à une meilleure valorisation économique de l’Iboga.

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