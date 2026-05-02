Mali : Le camp de Tessalit tombe entre les mains des rebelles islamiques et accentue la pression sur Bamako

Le Mali traverse une crise sécuritaire majeure avec la perte, ce vendredi 1er mai, du camp stratégique de Tessalit, situé dans le nord du pays. Face à l’avancée coordonnée de la rébellion du Front de libération de l’Azawad (FLA) et des combattants du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), l’armée malienne et ses alliés russes ont évacué les lieux sans combattre. Selon un élu local interrogé par l’Agence France-Presse, les forces régulières « ont abandonné leurs positions de Tessalit ce vendredi matin ». Cette prise sans heurts, qualifiée de reddition par un responsable rebelle, illustre la vulnérabilité actuelle du dispositif sécuritaire national face à des offensives asymétriques d’une ampleur inédite.

L’abandon de cette base militaire, située près de la frontière algérienne, constitue un revers tactique retentissant pour le pouvoir central de Bamako. Dotée d’une vaste piste d’atterrissage capable d’accueillir des avions gros porteurs, l’infrastructure abritait jusqu’alors d’importants effectifs et du matériel lourd. Comme l’a souligné un officier à l’AFP, « Tessalit est la plus ancienne base construite par le colonisateur. C’est la base la plus avancée, qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur tout le Sahara ». Ce recul territorial s’accompagne de la prise du camp d’Aguelhok, à une centaine de kilomètres de Kidal, et de l’instauration par les jihadistes d’un blocus routier paralysant plusieurs axes névralgiques menant à la capitale.

Cette série de déconvenues fragilise considérablement la junte militaire, déjà ébranlée par la mort de son ministre de la Défense, le général Sadio Camara. Alors que les autorités ont procédé à des arrestations en accusant certains responsables de complicité, les groupes armés intensifient leur rhétorique, appelant à un front commun pour renverser le régime en place. Si cette dégradation de la situation met à mal le narratif officiel vantant la montée en puissance de l’armée grâce à ses nouveaux partenariats internationaux, Moscou a fermement réitéré jeudi sa volonté de maintenir ses troupes sur le sol malien, augurant d’une escalade dans un pays en proie à une profonde incertitude.