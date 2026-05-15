Bilie-By-Nze en liberté provisoire : La justice gabonaise dit non, son parti crie aux loups !

Après déjà un mois sous les verrous, l’ancien Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba, Alain-Claude Bilie-By-Nze, restera encore derrière les barreaux poursuivi pour escroquerie et abus de confiance. La chambre d’accusation a rejeté, ce vendredi 15 mai, une nouvelle demande de mise en liberté provisoire introduite par ses avocats. Une décision judiciaire ferme qui a immédiatement suscité l’ire de sa formation politique, Ensemble pour le Gabon (EPG), laquelle fustige ouvertement une instrumentalisation de l’appareil judiciaire.

L’espoir d’une sortie de prison s’est envolé comme un feu de paille pour le président d’EPG. Malgré les multiples recours introduits par sa défense pour contester son maintien sous mandat de dépôt, la justice gabonaise a tranché par la négative. Ce refus catégorique de la chambre d’accusation de lui accorder la liberté provisoire prolonge le séjour carcéral de l’ancien chef du gouvernement, actant l’échec de cette énième tentative judiciaire de le faire sortir de cellule.

Une justice sous influence fustigée par l’EPG

La réaction du camp de l’inculpé ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué de presse au vitriol publié dans la foulée de cette décision, l’EPG a dénoncé une sentence qui sacrifierait le droit au profit d’une logique purement politique. La formation politique pointe de nombreuses irrégularités ayant entaché la procédure, regrettant amèrement « des violations répétées du principe du contradictoire » ainsi que des « atteintes manifestes aux droits de la défense ».

Le communiqué de réaction du parti

Pour les partisans d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, ce maintien en détention illustre une dangereuse inféodation de l’appareil judiciaire au pouvoir exécutif. S’inquiétant d’une dégradation alarmante de l’État de droit au Gabon, le parti estime que cette situation confirme les craintes d’une emprise grandissante sur les juges. « Quand des magistrats cessent d’être les gardiens des libertés pour devenir les exécutants silencieux d’intérêts politiques, c’est toute la nation qui bascule dans l’insécurité juridique », s’est indigné le bureau exécutif de l’EPG.

L’internationalisation de la bataille judiciaire

Face à ce qu’il qualifie de détention politique, l’EPG a décidé de durcir le ton et d’élargir son champ d’action. Le parti a formellement annoncé que le combat allait désormais changer d’échelle avec la saisine imminente des juridictions et institutions internationales. Un cabinet d’avocats français a d’ores et déjà été mandaté pour porter l’affaire devant les instances régionales et mondiales, ainsi qu’auprès des organisations internationales de défense des droits humains.

L’objectif affiché par cette contre-offensive d’envergure est d’obtenir la libération totale et inconditionnelle de l’ancien Premier ministre, assortie de son blanchiment judiciaire complet. En appelant à une vaste mobilisation citoyenne, tant sur le territoire national qu’au sein de la diaspora, l’EPG prévient que « le temps du silence est terminé ». La formation politique a conclu son propos en avertissant les magistrats qu’ils devront assumer les conséquences de leurs actes devant l’histoire, réaffirmant qu’aucune dérive autoritaire ne pourra durablement étouffer les aspirations démocratiques du peuple.