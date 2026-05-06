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Gabon : L’Agasa interdit la vente de jus et glaces artisanaux pour protéger les consommateurs

Publié le 6 mai 2026 à 08h09min MàJ : //
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Gabon : L’Agasa interdit la vente de jus et glaces artisanaux pour protéger les consommateurs
Gabon : L’Agasa interdit la vente de jus et glaces artisanaux pour protéger les consommateurs © 2026 D.R./Info241

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Dans un communiqué officiel daté de ce lundi 4 mai, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) a annoncé l’interdiction immédiate de la commercialisation et de la distribution des produits alimentaires issus de la production artisanale sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure forte cible particulièrement des denrées de grande consommation quotidienne, à l’instar du bissap, du jus de gingembre, du lait caillé ou encore des glaces conditionnées dans des sachets et des bouteilles de récupération.

Le communiqué officiel

Cette décision aux allures radicales est motivée par de graves manquements aux normes de sécurité sanitaire, relevés lors de récentes inspections au sein des circuits informels. L’utilisation d’eau non traitée, l’absence de chaîne du froid et des manipulations douteuses exposent directement ces préparations à de sévères contaminations microbiennes. L’ingestion de ces aliments altérés fait peser une lourde menace sur la santé publique, favorisant l’apparition d’intoxications aiguës, de diarrhées sévères et d’infections bactériennes, particulièrement redoutables pour les populations vulnérables telles que les enfants et les personnes âgées.

Loin de se limiter à une approche purement répressive, l’institution sanitaire entend avant tout assainir et structurer ce pan de l’économie informelle afin de garantir des standards durables. L’Agasa invite instamment les petits producteurs et vendeurs à se rapprocher de ses délégations provinciales pour procéder à leur enregistrement officiel, une étape indispensable pour bénéficier d’un encadrement technique et de formations aux bonnes pratiques d’hygiène. À terme, une liste d’opérateurs jugés conformes sera publiée, tandis que les usagers et commerçants peuvent d’ores et déjà contacter le numéro vert gratuit 1411 pour toute information complémentaire.

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