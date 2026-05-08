Logement : Mays Mouissi revendique 1 394 chantiers et plus de 13 000 décisions de cession en 100 jours

Le logement et le foncier figurent parmi les secteurs les plus scrutés du gouvernement gabonais. Devant le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, le ministre du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, Mays Lloyd Mouissi, a défendu ce jeudi 7 mai un bilan chiffré de ses 100 premiers jours d’action. Entre logements en construction, décisions de cession accélérées et parcelles aménagées à prix réduits, le ministère veut montrer que la machine administrative se remet en mouvement dans un domaine longtemps plombé par les lenteurs, les litiges fonciers et la difficulté d’accès à la propriété.

Le passage de Mays Mouissi s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des feuilles de route gouvernementales à l’approche du cap du 15 mai 2026, date marquant les 100 premiers jours d’action de l’exécutif. Comme les autres membres du gouvernement, le ministre a été appelé à présenter les résultats obtenus dans son secteur, les actions engagées et les points de vigilance. Pour le logement, l’enjeu est particulièrement sensible : il touche directement au quotidien des ménages, à l’urbanisation, à la disponibilité du foncier et à la capacité de l’État à répondre à une demande sociale forte.

1 394 logements annoncés en construction

Dans son bilan, Mays Mouissi a d’abord mis en avant le volet habitat. Selon les chiffres présentés, 1 394 logements seraient actuellement en construction à travers le pays, dont 500 déjà lancés au cours de la période récente. Ce chiffre vise à illustrer la volonté du gouvernement de relancer concrètement la production de logements, dans un contexte où les attentes restent fortes, notamment dans les grandes agglomérations.

Récapitulatif du bilan des 100 jours au Logement

Axe du bilan Chiffres annoncés Ce que cela signifie Enjeu pour les populations Logements en construction 1 394 logements Le ministère affirme avoir relancé plusieurs chantiers de logements à travers le pays. Répondre à la forte demande en logements décents, notamment dans les zones urbaines. Nouveaux logements lancés 500 logements Une partie des chantiers aurait été lancée durant la période récente couverte par le bilan des 100 jours. Montrer que les annonces commencent à se traduire en opérations concrètes. Décisions de cession établies 13 174 décisions Le ministère revendique une accélération du traitement des dossiers fonciers. Réduire les lenteurs administratives qui bloquent l’accès légal au foncier. Décisions transférées à la conservation foncière 11 811 décisions Ces dossiers ont franchi une étape administrative importante vers la sécurisation foncière. Permettre aux bénéficiaires d’avancer vers une meilleure protection juridique de leurs droits. Parcelles aménagées 4 300 parcelles L’État affirme avoir préparé des terrains destinés à l’habitat. Augmenter l’offre foncière disponible pour les ménages. Parcelles mises en vente 2 500 parcelles Ces terrains seraient proposés aux Gabonais par le canal de la Société nationale immobilière. Faciliter l’accès à la propriété pour des ménages souvent exclus du marché classique. Prix des parcelles Prix annoncés en dessous du marché Le gouvernement veut rendre le foncier plus accessible. Réduire le coût d’entrée dans la propriété, surtout pour les classes moyennes et les ménages modestes.

Cette annonce intervient alors que l’accès à un logement décent demeure l’un des grands défis sociaux du Gabon. La pression démographique dans les zones urbaines, la cherté du foncier, le coût élevé de la construction et l’insuffisance de l’offre publique ont longtemps nourri un sentiment de blocage. En affichant près de 1 400 logements en chantier, le ministère cherche donc à donner un signal de reprise, même si l’impact réel dépendra des délais de livraison, de la localisation des sites, des prix proposés et du profil des bénéficiaires.

Le foncier au cœur de l’offensive gouvernementale

Le deuxième axe fort du bilan concerne la régularisation foncière. Mays Mouissi a annoncé que 13 174 décisions de cession ont été établies en quatre mois. Sur ce total, 11 811 décisions auraient déjà été transférées à la conservation foncière, étape essentielle dans le processus de sécurisation des droits des bénéficiaires.

Ces chiffres traduisent une accélération administrative notable dans un secteur souvent dénoncé pour ses lenteurs. Les décisions de cession constituent un passage crucial pour les citoyens engagés dans des démarches d’acquisition ou de régularisation foncière. Leur transfert à la conservation foncière doit permettre d’avancer vers une meilleure sécurisation des titres et de réduire les incertitudes qui entourent de nombreux dossiers.

4 300 parcelles aménagées, dont 2 500 mises en vente

Le ministère revendique également des avancées sur l’aménagement des parcelles. Selon le bilan présenté, 4 300 parcelles ont déjà été aménagées, dont 2 500 mises en vente par le canal de la Société nationale immobilière. Ces terrains seraient proposés aux Gabonais à des prix inférieurs à ceux du marché, afin de faciliter l’accès à la propriété.

Cette mesure vise à répondre à une difficulté bien connue : l’écart entre les revenus des ménages et les prix pratiqués sur le marché foncier. En proposant des parcelles à des coûts plus accessibles, le gouvernement entend ouvrir une voie vers la propriété à une partie de la population habituellement exclue des circuits classiques. Mais là encore, la crédibilité du dispositif reposera sur la transparence des critères d’attribution, la disponibilité réelle des terrains et la capacité à éviter les passe-droits.