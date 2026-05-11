Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville

C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fabrice Boungou Mickolo, procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, et en présence du ministre de la Justice, Augustin Emane, une montagne de stupéfiants a été purement et simplement réduite en cendres. Une opération coup de poing qui marque un tournant dans la traque acharnée contre les narcotrafiquants opérant dans la capitale.

Les flammes n’ont fait qu’une bouchée des cargaisons mortifères récemment interceptées à bord de trois camions. Le menu de ce brasier nocturne donne le vertige : cocaïne, cannabis, héroïne, skint et tramadol ont été détruits sans ménagement. Selon les autorités judiciaires, la valeur marchande de ces poisons retirés des rues donne la mesure du trafic démantelé, puisqu’elle est estimée à la somme astronomique de près de 5 milliards de francs CFA.

Un périmètre bouclé sous très haute tension

Face à un tel magot illicite, hors de question de laisser place à l’improvisation. L’opération a été placée sous une sécurité maximale pour parer à toute tentative de récupération par les réseaux criminels. Ce sont donc les unités de la direction des services spéciaux (DSS), des agents rompus à la lutte contre la grande criminalité, qui ont quadrillé le périmètre, garantissant le bon déroulement de l’incinération à l’abri des mauvaises surprises.

Une vue des drogues saisies

L’action s’est déroulée selon un protocole rigoureux, initié dès la matinée par la levée minutieuse des scellés judiciaires. Entouré de son adjoint et de ses substituts, le procureur de la République a veillé au grain, tandis que Me Rekoungoula Mamy, greffier en chef adjoint, a immortalisé cet acte de salubrité publique en dressant le procès-verbal officiel de destruction.

La tolérance zéro érigée en règle absolue

Cette mise à feu spectaculaire résonne comme un avertissement sans frais pour les cartels. Dick Fabrice Boungou Mickolo a tenu à souligner l’aspect inédit de cette frappe, rappelant qu’« aucune opération de cette envergure n’avait été organisée depuis la création du tribunal spécial en 2019 ». Le magistrat a également mis en exergue les instructions implacables du chef de l’État, qui a personnellement exigé du parquet une politique de destruction systématique des saisies pour protéger la jeunesse.

L'incinération sous haute surveillance Crédit photos : Dana Bloom/Info241.com Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa... Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa... Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa... Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa... Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa... Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa... Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa... Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa... Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa... Gabon : Un butin de près de 5 milliards de saisies de drogues brulé en douce en pleine nuit à Libreville C’est un véritable coup de balai spectaculaire qu’a opéré la justice gabonaise dans la nuit du dimanche 10 mai. Sous la supervision stricte de Dick Fa...

La guerre contre la drogue ne s’arrêtera pas à ce feu de joie judiciaire. Fort de cette réussite opérationnelle, le gouvernement a d’ores et déjà annoncé la couleur pour la suite de la riposte. Les autorités travaillent actuellement à l’élaboration d’un arsenal légal spécifique, un cadre juridique taillé sur mesure pour accompagner et fluidifier ces opérations de destruction sur l’ensemble du territoire national. Le message est clair : l’État gabonais ne laissera plus aucun répit aux trafiquants ou presque.