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Gabon : Près de 73% des entreprises industrielles installées dans le pays sont aux mains d’expatriés

Publié le 12 mai 2026 à 12h19min MàJ : il y a 4 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Flacia Ibiatsi
Economie
Gabon : Près de 73% des entreprises industrielles installées dans le pays sont aux mains d’expatriés
Gabon : Près de 73% des entreprises industrielles installées dans le pays sont aux mains d’expatriés © 2026 D.R./Info241
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Le Gabon industriel encore du plomb dans l’aile. Les résultats de l’Enquête nationale sur la collecte des données du secteur industriel, restitués ce lundi 11 mai à Libreville au vice-président du gouvernement, Herman Immongault, jettent un pavé dans la mare économique gabonaise. Ce rapport très attendu dresse un état des lieux sans concession de l’industrie nationale, révélant des statistiques vertigineuses qui mettent en évidence une marginalisation criante des compétences locales à la tête des unités de production.

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Lancée en 2024 sous l’impulsion du gouvernement et avec l’appui technique de la Banque africaine de développement (BAD), cette vaste étude avait pour mission première de photographier le tissu industriel du pays. L’objectif de cette démarche est de doter les pouvoirs publics d’outils statistiques viables afin de moderniser le système d’information et de réorienter de manière optimale les politiques d’industrialisation du pays.

 Une mainmise étrangère et un déséquilibre géographique

Le chiffre le plus frappant de cette enquête, pilotée par le ministère de l’Industrie et de la Transformation locale, concerne sans conteste la gouvernance des structures. Sur un panel de 188 entreprises opérant au Gabon, 137 sont dirigées par des expatriés, soit un taux affolant de 72,9 %. À l’inverse, seules 51 entités (27,1 %) ont à leur tête des Gabonais, une disparité qui interroge avec gravité sur la promotion et la valorisation de l’expertise nationale dans les postes de direction stratégiques.

Le ministre de l’Industrie hier

À cette hégémonie étrangère s’ajoute un déséquilibre structurel profond sur le plan territorial. Le rapport met en lumière une hyper-concentration des activités industrielles autour de la capitale. Sur les 190 entreprises formellement recensées à l’échelle nationale, pas moins de 127 sont implantées dans la province de l’Estuaire, représentant ainsi près de 66,8 % du tissu industriel. Cette suprématie du Grand Libreville confirme l’abandon économique de l’arrière-pays.

 Un secteur gangrené par l’informel administratif

Au-delà des questions de gouvernance et de répartition géographique, le document dévoile un non-respect inquiétant de la réglementation en vigueur. L’enseignement majeur tiré par les enquêteurs souligne que plusieurs opérateurs économiques exercent leurs activités sans même disposer de l’agrément technique industriel. Cette pièce administrative est pourtant indispensable pour permettre à l’État d’encadrer, de surveiller et de réguler efficacement ce secteur vital.

Face à ces dysfonctionnements chroniques, le ministre de l’Industrie et de la Transformation locale, Lubin Ntoutoume, a appelé à un sursaut immédiat. Lors de son allocution, il a martelé la nécessité absolue de fonder la politique de développement sur des bases solides, pointant fermement du doigt les « faiblesses dans les mécanismes de collecte, de traitement et de diffusion des données industrielles ». Le membre du gouvernement a également fustigé une « fragmentation des sources d’information » qu’il juge urgent de corriger pour espérer reconquérir une véritable souveraineté économique.

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