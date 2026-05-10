Port-Gentil : Plus de 1 000 comprimés d’opioïdes saisis et un duo ghanéo-gabonais jeté en prison !

La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la capitale économique gabonaise. Ce vendredi 8 mai, un ressortissant ghanéen et son ami gabonais ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Port-Gentil, communément appelée le « Château ». Cette incarcération fait suite à une vaste opération menée par les agents de l’Office central de lutte antidrogue (OCLAD), qui a permis de démanteler un réseau de revente de médicaments illicites. Au cœur de cette affaire se trouve une saisie record de plus de 1 010 comprimés de Tapentadol 25 mg, un opioïde puissant, dont la valeur marchande est estimée à plus de 2,5 millions de francs CFA.

Le principal mis en cause dans ce dossier tentaculaire a été identifié comme étant Tuffe Votto Marios, un commerçant ghanéen de 34 ans. Ce père de six enfants, qui tenait une boutique au quartier Grand-Village dans le deuxième arrondissement, a été appréhendé dans la nuit du 5 mai. Les forces de l’ordre l’ont surpris en plein flagrant délit au quartier Cosmos, un secteur réputé névralgique, alors qu’il suivait paisiblement un match de football. Cette interpellation a immédiatement été suivie d’une perquisition minutieuse menée au domicile du suspect afin de débusquer d’éventuelles caches supplémentaires.

Des perquisitions fructueuses et des alibis fragiles

Sur les lieux de la fouille, les enquêteurs de l’OCLAD ont effectivement mis la main sur quatre plaquettes de pilules soigneusement dissimulées derrière la maison. Outre cette marchandise prohibée, une importante somme d’argent comprenant 690 000 francs CFA en cachette et plus de 270 000 francs CFA en numéraire sur lui a été confisquée. Face à l’évidence des preuves accablantes, le commerçant étranger a tenté de se dédouaner en plaidant l’ignorance totale quant à la nature des produits. Il a affirmé aux autorités que ses envois de fonds vers le Ghana étaient initialement destinés à l’achat de vêtements pour approvisionner son commerce local.

La cargaison prohibée

Selon sa version des faits, sa correspondante étrangère aurait délibérément glissé les comprimés dans la marchandise en lui assurant que ce produit était très prisé sur le marché national. « Quand j’envoyais l’argent à ma connaissance là-bas au Ghana, elle m’a mis ça dedans en me disant qu’au Gabon il y a des personnes qui adorent ça », a-t-il déclaré aux agents de l’OCLAD. « Moi je ne m’y connais pas là-dedans », a-t-il ajouté pour justifier son incapacité à écouler lui-même ces substances illicites. Pour pallier son inexpérience présumée, le cerveau de cette opération aurait alors sollicité l’aide précieuse d’un complice gabonais.

L’implication d’un relais local et l’urgence de santé publique

Ce relais sur le terrain n’est autre que Patrick Sossa, un sondeur gabonais de 30 ans, chargé d’écouler les fameuses boîtes à des prix oscillant entre 50 000 et 60 000 francs CFA. Interrogé par les enquêteurs, ce complice n’a pas nié les faits et a pleinement reconnu son implication dans la revente de ces stupéfiants. « C’était un soir au quartier qu’on avait entamé le sujet, je lui avais dit au cas où la marchandise arrivait à Port-Gentil, on verra comment faire pour écouler ça », a-t-il affirmé lors de son audition. Il a d’ailleurs précisé qu’il s’était toujours assuré de ne vendre ces puissants analgésiques qu’à une clientèle adulte, une précaution qui n’a pas empêché son placement sous écrou.

Les deux trafiquants Crédit photos : Rovaria Djodji/Info241.com Port-Gentil : Plus de 1 000 comprimés d’opioïdes saisis et un duo ghanéo-gabonais jeté en prison ! La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la capitale économique gabonaise. Ce vendredi 8 mai, un ressortissant ghanéen et son ami gab... Port-Gentil : Plus de 1 000 comprimés d’opioïdes saisis et un duo ghanéo-gabonais jeté en prison ! La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la capitale économique gabonaise. Ce vendredi 8 mai, un ressortissant ghanéen et son ami gab... Port-Gentil : Plus de 1 000 comprimés d’opioïdes saisis et un duo ghanéo-gabonais jeté en prison ! La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la capitale économique gabonaise. Ce vendredi 8 mai, un ressortissant ghanéen et son ami gab... Port-Gentil : Plus de 1 000 comprimés d’opioïdes saisis et un duo ghanéo-gabonais jeté en prison ! La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la capitale économique gabonaise. Ce vendredi 8 mai, un ressortissant ghanéen et son ami gab... Port-Gentil : Plus de 1 000 comprimés d’opioïdes saisis et un duo ghanéo-gabonais jeté en prison ! La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la capitale économique gabonaise. Ce vendredi 8 mai, un ressortissant ghanéen et son ami gab... Port-Gentil : Plus de 1 000 comprimés d’opioïdes saisis et un duo ghanéo-gabonais jeté en prison ! La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la capitale économique gabonaise. Ce vendredi 8 mai, un ressortissant ghanéen et son ami gab... Port-Gentil : Plus de 1 000 comprimés d’opioïdes saisis et un duo ghanéo-gabonais jeté en prison ! La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la capitale économique gabonaise. Ce vendredi 8 mai, un ressortissant ghanéen et son ami gab... Port-Gentil : Plus de 1 000 comprimés d’opioïdes saisis et un duo ghanéo-gabonais jeté en prison ! La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit dans la capitale économique gabonaise. Ce vendredi 8 mai, un ressortissant ghanéen et son ami gab...

Cette affaire remet en lumière le danger extrême que représentent les opioïdes, à l’instar du Tapentadol saisi lors de ce coup de filet. Ces médicaments très puissants, initialement conçus pour soulager des douleurs aiguës, agissent sur le système nerveux et provoquent une forte dépendance physique et psychologique. Leur usage détourné expose les consommateurs à des risques de santé majeurs, notamment une détresse ou une dépression respiratoire potentiellement fatale en cas de surdose. L’incarcération de ce duo ghanéo-gabonais constitue donc une victoire cruciale pour la santé publique, évitant la propagation de ces substances mortelles dans les rues de la cité pétrolière.