Komo-Mondah : le Conseil départemental plafonne les tarifs des clandos pour contrer la vie chère

Fini la hausse anarchique des tarifs sur les routes du Komo-Mondah ! Dans une offensive directe contre la vie chère, la présidente du Conseil départemental, Edwige Yolande Obone Essone, a tapé du poing sur la table ce lundi 27 avril. Lors d’une réunion décisive tenue avec les opérateurs économiques locaux, l’élue a imposé un plafonnement strict des coûts du transport suburbain opéré par les "clandos". Une véritable bouffée d’oxygène saluée avec enthousiasme par les habitants et les auxiliaires de commandement du canton Mbè, qui subissaient depuis des années le diktat financier des transporteurs en l’absence de toute régulation dans cette zone de la province de l’Estuaire.

D’application immédiate, cette nouvelle grille tarifaire vient couper court aux abus pour protéger efficacement le pouvoir d’achat des usagers. Concrètement, le trajet Ntoum-Mebba est désormais verrouillé à 500 Fcfa, le tronçon Ntoum-Akok est plafonné à 1 000 Fcfa, tandis que la ligne Ntoum-Atanga est fixée à 1 500 Fcfa. Face à l’urgence sociale, l’autorité départementale a pleinement assumé cette mesure de fermeté. « Nous avons entendu les préoccupations des populations et il était de notre devoir d’agir pour restaurer l’équité dans ce secteur essentiel », a fermement justifié Edwige Yolande Obone Essone, déterminée à soulager durablement les portefeuilles des familles.

Cette intervention musclée s’inscrit dans une dynamique de régulation qui fait écho à une fronde similaire menée dans la province de la Nyanga. Pour rappel, en 2024, les autorités de Tchibanga avaient également contraint les transporteurs à un retour aux anciens tarifs pour freiner les abus dénoncés par les clients. En reprenant le contrôle des prix sur son territoire, le département du Komo-Mondah pose un acte fort de justice sociale, esquissant les contours d’un encadrement pérenne qui pourrait très vite inspirer d’autres localités environnantes.