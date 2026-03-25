1xBet renforce sa position de leader en Afrique lors du salon AGE 2026

L’entreprise mondiale de paris en ligne 1xBet participera à l’exposition iGaming prestigieuse, l’Africa Gaming Expo, qui se tiendra du 24 au 27 mars à Oniru, Lagos (Nigeria), sur Chief Yesufu Abiodun Road. La marque y présentera ses nouvelles idées concernant la transformation numérique de ses produits et créera un environnement propice aux échanges commerciaux.

L’Africa Gaming Expo est l’un des événements iGaming incontournables de la région. Il réunit des experts du secteur, des représentants des organismes de réglementation et des PDG d’entreprises internationales. Les participants pourront assister à des tables rondes, des conférences et profiter d’opportunités de réseautage fructueuses pour nouer des contacts et conclure des accords prometteurs.

L’année dernière, ce forum prestigieux a accueilli plus de 7 300 délégués, dont plus de 90 intervenants. L’Afrique est l’un des marchés à la croissance la plus rapide et au dynamisme commercial le plus intense. C’est pourquoi l’envergure d’AGE 2026 a été considérablement renforcée. Le stand 1xBet (A01) sera le point de rencontre principal de l’événement pour les échanges d’affaires. L’équipe de la marque y créera une atmosphère conviviale propice au dialogue et au partage d’idées. Un mini-bar proposera des cocktails rafraîchissants et un délicieux café. 1xBet est également fier de sponsoriser la cérémonie d’ouverture, réaffirmant ainsi son engagement à offrir des opportunités de networking exceptionnelles à AGE 2026.

Les partenaires de 1xBet et tous les participants à AGE 2026 pourront profiter d’animations interactives, notamment un tirage au sort offert par la société avec un Apple iPhone 17 Pro à la clé, le 25 mars à 16h00.

Pour 1xBet, l’Afrique est une région stratégique. La participation à des événements sectoriels régionaux offre au bookmaker une occasion unique d’approfondir sa connaissance du marché local et de conforter sa position de leader.

L’équipe 1xBet est présente pour partager son expertise et ses précieux conseils afin de vous aider à exploiter pleinement le potentiel de cette région en pleine croissance. Vous pouvez le faire en rejoignant le programme 1xPartners, présent sur le marché depuis plus de 10 ans et qui rassemble plus de 500 000 partenaires issus de plus de 150 pays.

Contactez votre manager 1xBet et prenez rendez-vous ! À bientôt à AGE Africa 2026 !

À propos de 1xBet

1xBet est une entreprise de renommée mondiale avec 19 ans d’expérience dans le secteur des paris et des jeux d’argent. Ses clients parient sur des milliers d’événements sportifs et jouent à des jeux populaires des meilleurs fournisseurs dans son casino en ligne. Le site web et l’application de l’entreprise sont disponibles en 73 langues.

Parmi les partenaires officiels de 1xBet figurent le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, la Serie A italienne, la FIBA, Volleyball World et d’autres marques et organisations sportives de renommée internationale.

La marque soutient activement le sport sur le continent africain en tant que partenaire officiel de la Confédération africaine de football (CAF) et de tous les tournois organisés sous son égide. 1xBet collabore avec les plus grands clubs et fédérations sportives d’Afrique, investit dans les tournois amateurs et aide les jeunes talents à révéler leur potentiel.

L’excellence de l’entreprise est reconnue par de prestigieuses récompenses, dont le prix du « Meilleur bookmaker de l’année – Afrique » et celui de la « Meilleure application mobile » aux SiGMA Africa Awards 2026.

À propos d’AGE

Africa Gaming Expo (AGE) est l’un des plus grands salons de l’iGaming en Afrique, dédié à l’intégration des innovations et des solutions fintech de pointe. Ce forum réunit opérateurs, régulateurs, investisseurs, entrepreneurs et autres experts du secteur. Cette année, plus de 7 000 délégués participeront à l’événement pour présenter les dernières technologies et partager leurs expériences.