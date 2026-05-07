Barcelone - Real Madrid : ne manquez pas le grand derby du football européen ! 

Le 10 mai, tous les regards seront tournés vers le Camp Nou pour un nouvel Clasico. Barcelone et le Real Madrid se retrouvent sur le terrain dans un match où les enjeux dépassent la question des points : fierté, prestige et suprématie dans la plus grande rivalité du football espagnol seront aussi en jeu.

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Qui est favori ?

Les experts de 1xBet donnent l’avantage aux locaux. La cote pour une victoire des Blaugranas est de 1.88, tandis qu’un succès du Real est proposé à 4.01. Un match nul multipliera votre mise par 4.26.

Les Blaugranas veulent valider le titre devant leur public

Pour les Catalans, cette affiche a une valeur particulière. À quatre journées de la fin de la saison, Barcelone possède 11 points d’avance sur le Real, et même un match nul suffirait pour valider le titre dès maintenant. Être sacré à domicile, face au grand rival, serait le scénario rêvé pour l’équipe et ses supporters.

Barcelone arrive dans une forme impressionnante. L’équipe a remporté ses 10 derniers matchs de LaLiga et affiche une confiance totale au moment le plus important de la saison. L’absence de Lamine Yamal reste un coup dur, mais il y a aussi de bonnes nouvelles : Frenkie de Jong et Raphinha sont rétablis et prêts à renforcer le jeu des locaux.

Le Real joue pour son honneur

Madrid n’a presque plus de chances de remporter le titre, mais ce genre de match obéit à ses propres règles. Quand il s’agit d’El Clasico, le Real entre toujours sur le terrain pour se battre jusqu’au bout.

La forme actuelle de l’équipe reste irrégulière : sur ses cinq derniers matchs de LaLiga, elle n’a signé que deux victoires. L’absence d’Arda Güler pèse sur le milieu de terrain, tandis que les doutes autour de l’état de Mbappé ajoutent une dose d’incertitude. Les médias espagnols évoquent également des tensions au sein du groupe, un contexte loin d’être idéal avant un déplacement au Camp Nou.

Et pourtant,le Real ne peut jamais être considéré comme battu d’avance. L’effectif madrilène compte assez de joueurs de classe mondiale pour faire basculer un tel match sur une seule action. Bellingham, Valverde, Vinicius – cette équipe possède toujours le talent, la vitesse et le caractère nécessaires pour répondre présente dans les grands rendez-vous.

Le duel des Brésiliens pourrait être décisif

Les stars brésiliennes des deux équipes pourraient jouer un rôle majeur dans cet Clasico.

Côté Barcelone, tous les regards seront tournés vers Raphinha. Il a manqué le dernier match, mais devrait arriver en bonne forme pour сe rendez-vous face au Real. En l’absence de Lamine Yamal, les supporters compteront sur lui pour apporter de la percussion, du mouvement et des gestes capables de faire basculer le match.

Côté Real, Vinicius Júnior pourrait devenir l’homme clé. Même si Mbappé parvient à récupérer à temps, difficile de l’imaginer à son meilleur niveau. Dans ce contexte, Vinicius a tout pour prendre le jeu à son compte. Lors du dernier match contre l’Espanyol, il a signé un doublé et montré qu’il abordait El Clasico dans le bon état d’esprit.

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