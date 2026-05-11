Setrag et Proparco scellent un accord de plus de 147,5 milliards pour la modernisation du Transgabonais

À l’occasion du sommet Africa Forward qui se tient à Nairobi, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) et Proparco ont paraphé un protocole d’accord ce lundi 11 mai, selon un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241. En présence des actionnaires du concessionnaire ferroviaire – Eramet Comilog, Meridiam et l’État gabonais –, les deux entités ont signé un protocole d’accord portant sur le financement d’un vaste projet de modernisation et de sécurisation du réseau national. Cet engagement financier, soutenu conjointement par Proparco et la Société financière internationale (SFI), s’élève à 225 millions d’euros, soit environ 147,59 milliards de francs CFA.

Cette enveloppe conséquente vient abonder la troisième phase du programme de rénovation des 648 kilomètres de la voie ferrée qui relie le port d’Owendo à Franceville. Cette opération d’envergure s’inscrit par ailleurs dans une dynamique coordonnée par le groupe de l’Agence française de développement (AFD), qui prévoit un appui souverain parallèle à l’État gabonais. Ce dernier bénéficiera également du soutien de l’initiative européenne Global Gateway sous la forme d’une subvention spécifique.

Un levier vital pour l’économie nationale

L’enjeu de cette modernisation dépasse très largement le cadre infrastructurel. Dans un pays où certaines régions manquent d’alternatives de transport, le Transgabonais fait figure d’artère vitale en supportant à lui seul 20 % du produit intérieur brut (PIB). Outre le désenclavement des territoires de l’intérieur , ce financement vise à optimiser la diversification des usages en favorisant à la fois le transport de passagers et le fret hors secteur minier, tout en sécurisant rigoureusement l’acheminement du manganèse, un minerai stratégique pour la transition énergétique mondiale.

Conscient des défis techniques qui jalonnent ce projet, le directeur général de la Setrag a salué cet appui international. « Ce projet de financement exprime la confiance de nos bailleurs dans la capacité de la SETRAG à poursuivre la modernisation et la sécurisation du Transgabonais, pour le bénéfice du Gabon et de ses habitants », a déclaré Christian Magni. Le responsable a notamment rappelé les efforts déjà consentis sur le terrain : « A ce jour, sur les 648 km de la ligne, nous avons remplacé 400 km de traverses et 160 km de rails un exploit compte tenu des défis techniques et géologiques de la ligne. ».

Décarbonation et développement durable

Du côté des bailleurs de fonds, l’accent est particulièrement mis sur l’impact socio-économique et environnemental de cette réhabilitation. La directrice générale de Proparco, Françoise Lombard, a souligné que cet investissement participe directement à la transition écologique. « En accompagnant la modernisation de ce réseau ferroviaire stratégique, Proparco contribue à la fois à la décarbonation du transport, au développement économique du Gabon et à l’amélioration des conditions de vie des populations qui en dépendent. ».

La finalisation de ce protocole d’accord en marge du sommet de Nairobi illustre la volonté d’accélérer les investissements structurants sur le continent africain. En permettant à la Setrag d’atteindre son plein potentiel opérationnel , ce partenariat public-privé concourt à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) et pérennise l’activité d’une entreprise qui génère près de 2 000 emplois indirects , tout en transportant chaque année 8,9 millions de tonnes de marchandises et environ 260 000 voyageurs.