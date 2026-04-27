Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le lundi 27 avril 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Burundi : Le président sortant Évariste Ndayishimiye candidat à un second mandat à la tête du pays

Publié le 27 avril 2026 à 19h17min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/burundi-le-president-sortant-evariste-ndayishimiye-candidat-a-un,2811
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Gabon : Un millionnaire américain tué par un troupeau d’éléphants lors d’une expédition de chasse

TECH Global University, la plus grande université en ligne du monde

Banque mondiale : Une meilleure répartition de l’eau agricole pourrait générer 245 millions d’emplois durables

Diplomatie : Oligui Nguema salue la 5e réélection d’un Sassou Nguesso, recordman de la longévité au pouvoir

Revirement à la CAF : le Sénégal déclaré forfait, le Maroc désigné vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert

International
Burundi : Le président sortant Évariste Ndayishimiye candidat à un second mandat à la tête du pays
Burundi : Le président sortant Évariste Ndayishimiye candidat à un second mandat à la tête du pays © 2026 D.R./Info241

Info241

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Réuni en congrès extraordinaire à Gitega le dimanche 26 avril, le parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD), a désigné à l’unanimité l’actuel chef de l’État burundais, Évariste Ndayishimiye, comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette investiture officielle ouvre la voie à la quête d’un second mandat de sept ans pour le dirigeant, confirmant ainsi la stratégie de continuité adoptée par l’appareil politique. S’exprimant sur le réseau social X à l’issue de cette désignation, le président sortant a tenu à témoigner sa reconnaissance envers les militants, tout en s’engageant à poursuivre les chantiers amorcés afin de garantir un enrichissement des citoyens « dans la quiétude ».

Arrivé à la magistrature suprême en juin 2020 à la suite du décès de Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye incarne la pérennité du CNDD-FDD, qui domine la scène politique nationale depuis 2005. Si son premier mandat a laissé entrevoir quelques signaux d’ouverture, notamment à l’égard de la presse, il reste entaché par des accusations persistantes de répression contre les voix dissidentes, régulièrement documentées par des organisations non gouvernementales. Le climat politique demeure d’ailleurs particulièrement crispé depuis les élections législatives de 2025. Ce scrutin, intégralement remporté par le parti au pouvoir, a été fermement contesté par une opposition dénonçant un verrouillage total du jeu démocratique et des institutions.

Depuis l’exil, plusieurs figures de l’opposition fustigent d’ores et déjà l’organisation d’un futur scrutin qu’elles estiment joué d’avance. Porte-parole du Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD), Epitace Nshimirimana accuse le régime d’avoir aggravé la crise économique, pointant du doigt les pénuries récurrentes de carburant et de devises. Sur le plan socio-économique, les défis à relever s’annoncent en effet colossaux pour le pays : classé le plus pauvre du monde par la Banque mondiale en 2024, le Burundi et ses quelque quinze millions d’habitants subissent au quotidien de fortes tensions sur l’approvisionnement en produits de première nécessité.

Info241

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève