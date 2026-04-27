Tensions RDC-Rwanda : l’armée congolaise annonce avoir abattu un drone rwandais au Sud-Kivu

Les tensions diplomatiques et sécuritaires entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda connaissent une nouvelle escalade. Dans un communiqué publié ce lundi 27 avril, les Forces armées de la RDC (FARDC) ont officiellement annoncé avoir neutralisé en plein vol un drone militaire, formellement identifié par Kinshasa comme appartenant à l’armée rwandaise. L’aéronef a été intercepté dans la zone stratégique dite de Point Zéro, sur les hauts plateaux de Minembwe, situés dans le territoire de Fizi, au Sud-Kivu.

Pour le porte-parole intérimaire de l’armée congolaise, le lieutenant-colonel Mak Hazukay, cet incident constitue une « violation manifeste de l’espace aérien national » et une « agression caractérisée » à l’encontre de la RDC. Kinshasa soutient que l’appareil menait une mission offensive ciblant simultanément des positions régulières et des populations civiles. L’état-major accuse par ailleurs le mouvement rebelle AFC/M23 d’agir en parfaite coordination avec les forces rwandaises pour déstabiliser cette région, des actions qui, selon le gouvernement, viennent compromettre directement les fragiles efforts diplomatiques de paix récemment engagés en Suisse.

Si les autorités de Kigali n’ont pour l’heure émis aucune réaction officielle face à cette destruction, le Rwanda a systématiquement rejeté les accusations de soutien logistique et militaire au M23. De son côté, la rébellion a vivement répliqué par la voix de son porte-parole, Lawrence Kanyuka. Ce dernier a accusé les forces gouvernementales congolaises d’avoir délibérément mené des bombardements « simultanés et ininterrompus » contre des zones densément peuplées de la région de Minembwe, entre la soirée du samedi et la matinée du dimanche.