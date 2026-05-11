Tchibanga : Un bébé de 3 semaines abandonné dans un sac par sa mère, retrouvé vivant dans une église

Le jour du Seigneur aura été celui d’un infanticide raté dans le sud du Gabon. Ce dimanche 10 mai, la consternation s’est emparée des habitants du quartier Château, à Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga. Un nourrisson, âgé d’environ trois semaines, a été découvert abandonné à l’intérieur d’une église locale. Cette découverte glaçante suscite depuis lors une vive émotion et une profonde indignation au sein des riverains qui ont été alertés par les cris du nourrisson abandonné depuis au moins le vendredi par ses parents.

Selon les témoignages concordants recueillis sur place, ce sont les riverains qui ont donné l’alerte. Intrigués par des pleurs persistants provenant du bâtiment religieux, ces derniers ont d’abord observé la situation. Pendant plusieurs jours, ces cris à peine audibles mais récurrents ont interpellé le voisinage, poussant finalement quelques riverains à pénétrer dans le lieu de culte pour en avoir le cœur net.

Une survie qualifiée de miraculeuse

À leur grande stupeur, les habitants y ont découvert le nouveau-né dissimulé à l’intérieur d’un sac. Malgré les conditions particulièrement précaires dans lesquelles il a été laissé, exposé au froid et sans aucune assistance, l’enfant était encore en vie au moment de sa découverte. Un dénouement inespéré que de nombreux témoins sur place n’ont pas hésité à qualifier de véritable miracle.

Le miraculé placé depuis en soins intensifs

Informées de la situation, les forces de l’ordre se sont rapidement déployées sur les lieux afin de sécuriser la zone et procéder aux premières constatations. Le nourrisson a été pris en charge dans les plus brefs délais par les services compétents, avant d’être orienté vers l’antenne provinciale de la police judiciaire pour les formalités d’usage. Il a par la suite été admis en urgence au Centre hospitalier Benjamin-Ngoubou, où il bénéficie de soins intensifs.

Une enquête ouverte face à un fléau persistant

Selon des sources médicales, l’état de santé du bébé, bien que très préoccupant au moment de son admission, serait désormais placé sous une surveillance médicale étroite. Parallèlement à cette prise en charge vitale, une enquête a été officiellement ouverte par les autorités judiciaires. Les enquêteurs s’activent désormais pour identifier et retrouver la mère de l’enfant, ou toute autre personne impliquée dans cet acte d’abandon, afin d’en établir les circonstances exactes et de situer les responsabilités pénales.

Au-delà de l’émotion suscitée par ce drame de Tchibanga, cette affaire remet en pleine lumière une problématique sociétale récurrente : celle de l’abandon des nouveau-nés. Elle pose avec une acuité renouvelée la question du soutien aux jeunes mères en situation de détresse psychologique ou matérielle, ainsi que celle de l’efficacité des dispositifs d’accompagnement social. Pour de nombreux observateurs, il devient urgent pour les pouvoirs publics de renforcer les mécanismes de prévention afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.