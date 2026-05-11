Intelligence artificielle : l’urgence pour l’Afrique de repenser sa stratégie énergétique à l’échelle du gigawatt

L’expansion fulgurante de l’intelligence artificielle (IA) est en train de bouleverser la demande énergétique mondiale. Au cœur de cette mutation se trouvent les centres de données, dont les besoins ont explosé de manière exponentielle. Autrefois gourmandes de quelques dizaines de mégawatts, ces infrastructures hyperscale exigent désormais des capacités comprises entre 100 et 200 mégawatts, voire de l’ordre du gigawatt. Une évolution fulgurante qui lance un défi structurel majeur au continent africain, dont la planification énergétique reste encore trop souvent circonscrite à des approches à petite échelle.

Bien que riche en ressources, l’Afrique accuse un décalage entre ses infrastructures électriques actuelles et les exigences vertigineuses de l’économie numérique. Le secteur continental des centres de données en est à ses balbutiements, avec une capacité opérationnelle oscillant entre 300 et 400 mégawatts (MW). Cependant, les projections annoncent une croissance accélérée, avec une capacité estimée entre 1,5 et 2,2 gigawatts (GW) d’ici la fin de la décennie. En parallèle, la consommation d’électricité de ces structures croît de 20 à 25 % par an, s’inscrivant dans une tendance mondiale où la demande devrait avoisiner les 945 térawattheures (TWh) sous l’impulsion de l’IA.

La fin du dogme du mégawatt

La spécificité de cette nouvelle demande réside dans sa constance et sa très forte concentration. Contrairement aux industries lourdes traditionnelles, les centres de données nécessitent une alimentation électrique ininterrompue, redondante et de haute qualité. Pour répondre à ces impératifs stricts, les modèles de planification conventionnels, fondés sur des ajouts progressifs de capacité, s’avèrent désormais obsolètes. L’intégration coordonnée de la production, du transport et du développement des pôles numériques devient une nécessité absolue pour attirer les investissements.

Cette dynamique oblige également les décideurs à repenser leur perception de la capacité excédentaire. Historiquement considérée comme une inefficacité financière pénalisante sur de nombreux réseaux africains, elle constitue aujourd’hui un atout stratégique de premier plan. Maintenir une marge disponible permet de renforcer la stabilité du réseau, de réduire le risque de délestages et de soutenir la croissance de la charge, tout en jetant les bases d’une industrialisation plus large. L’exemple de la Virginie du Nord aux États-Unis, marché mondial de référence avec plus de 4 GW de capacité installée et des taux de vacance quasi nuls, illustre parfaitement la vélocité avec laquelle ces infrastructures s’implantent.

Un enjeu stratégique débattu à l’African Energy Week

L’urgence d’une adaptation infrastructurelle s’invite logiquement dans le débat politique. Lors de l’African Energy Week, un volet spécialement dédié à l’IA et aux centres de données mettra l’accent sur les moyens nécessaires pour soutenir cette transition technologique. L’objectif affiché par les acteurs du secteur est de contraindre les États à aligner leur planification énergétique sur les ambitions de l’économie numérique. Dans ce nouvel écosystème, une alimentation abondante n’est plus un simple avantage compétitif, mais une condition préalable stricte.

Une vision d’urgence partagée par le président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie, NJ Ayuk, qui appelle les dirigeants du continent à un changement de paradigme immédiat. « Il s’agit en fin de compte d’aligner la stratégie énergétique de l’Afrique sur l’évolution de la demande mondiale », souligne-t-il. Avant d’avertir : « Si nous continuons à planifier en mégawatts, nous aurons du mal à être compétitifs dans une économie qui évolue déjà à l’échelle du gigawatt. Construire des réseaux électriques plus vastes et plus résilients ne consiste pas seulement à répondre à la demande : il s’agit de créer les conditions propices à l’investissement, à l’innovation et à la croissance à long terme. »