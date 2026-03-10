Panthères du Gabon : Paul Kessany snobe la Fégafoot et confie l’intérim à un technicien local

Alors que les supporters attendaient depuis le 28 février le nom du futur coach des Panthères, les autorités gouvernementales ont pris une autre voie. Ce lundi 9 mars, les autorités sportives ont pris à contre-pied l’opinion publique en désignant un technicien gabonais de 50 ans pour diriger provisoirement l’équipe nationale. Ce choix soudain intervient à quelques jours seulement de la participation des Panthères au tournoi amical FIFA Series, prévu en Ouzbékistan.

Cette nomination surprise s’inscrit dans un contexte de reconstruction d’urgence pour le onze national. Le poste de sélectionneur était en effet vacant depuis le naufrage complet et l’humiliation subie lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc. Le cuisant échec de l’ère Thierry Mouyouma appelait à un renouveau, mais la méthode employée aujourd’hui par la tutelle ministérielle soulève de nombreuses interrogations dans les milieux sportifs.

Le travail colossal de la fédération balayé d’un revers de main

La stupéfaction est d’autant plus grande que la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) s’était engagée dans un processus de recrutement exhaustif tout au long du mois de février dernier. Les instances fédérales ont abattu un véritable travail de fourmi en passant au peigne fin un total ahurissant de 605 dossiers de candidature. Ce tri rigoureux avait abouti, le 25 février, à la présentation d’une sélection finale restreinte comprenant trois noms de coachs occidentaux de renom.

Aspect de la nomination Proposition de la Fégafoot Décision de Paul Kessany Profil du sélectionneur Coach occidental expérimenté Technicien gabonais de 50 ans Méthode de sélection Analyse minutieuse de 605 dossiers Choix unilatéral d’urgence Nature du mandat Titularisation à long terme Intérim limité au mois de mars

Contre toute attente, le ministre des Sports, Paul Kessany, a délibérément choisi d’ignorer cette voie balisée par la Fégafoot. En optant pour une solution locale de dernière minute, le patron des sports impose sa vision et remet en cause le pouvoir décisionnel de l’instance faîtière. Une source au sein du ministère a d’ailleurs justifié cette manœuvre d’urgence auprès de l’Agence gabonaise de presse : « C’est un poste vacant, il assure l’intérim. Il a été désigné pour le rassemblement de mars ».

Le défi ouzbek pour tourner la page du naufrage continental

Le nouveau patron intérimaire du banc de touche n’aura aucune véritable période d’observation. Sa mission première consistera à redonner une âme et une cohérence tactique à un groupe meurtri lors de ce prochain rassemblement. Les Panthères s’envoleront pour la capitale ouzbèke, Tachkent, afin de disputer cette compétition inédite initiée par la FIFA, conçue pour favoriser les confrontations intercontinentales.

Le calendrier de ce tournoi asiatique s’annonce particulièrement serré pour la sélection gabonaise. Le onze national croisera d’abord le fer avec le pays hôte, l’Ouzbékistan, le mercredi 27 mars prochain. Quatre jours plus tard, soit le 31 mars, les joueurs gabonais défieront la formation de Trinité-et-Tobago. Cette fenêtre internationale servira de véritable test grandeur nature pour cet intérimaire, dont la capacité à gérer la pression post-CAN sera scrutée à la loupe.