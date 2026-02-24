Buscador
Libreville, le jeudi 26 février 2026
Soudan : le gouvernement rejette fermement le plan de paix américain présenté à l'ONU

Publié le 24 février 2026 à 13h36min
International
Soudan : le gouvernement rejette fermement le plan de paix américain présenté à l’ONU
Soudan : le gouvernement rejette fermement le plan de paix américain présenté à l’ONU © 2026 D.R./Info241

Le ministère soudanais des Affaires étrangères a officiellement rejeté ce lundi, le plan de règlement du conflit proposé par Massad Boulos, conseiller pour l’Afrique du président américain Donald Trump. Dans un communiqué de presse, les autorités estiment que cette initiative ignore les intérêts fondamentaux de la nation. La diplomatie soudanaise prévient que « toute proposition visant à mettre fin à la guerre et à instaurer la paix doit prendre en considération les intérêts supérieurs du pays, la sécurité nationale du Soudan, la pleine souveraineté nationale, l’unité territoriale du Soudan ainsi que l’unité de ses institutions ».

Cette fin de non-recevoir intervient quelques jours après la présentation de ce plan par Massad Boulos devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le 19 février. La feuille de route américaine s’articulait autour d’une stratégie en cinq étapes, incluant un cessez-le-feu immédiat, la protection des civils et le soutien à une transition vers un pouvoir civil. Face à cette démarche, Khartoum reste inflexible et martèle qu’elle n’acceptera aucune « ingérence dans ses affaires intérieures ni l’imposition de solutions » dictées de l’extérieur.

Ce blocage s’inscrit dans un climat de profonde méfiance envers les médiateurs internationaux. En novembre 2025, le président du Conseil souverain, Abdel Fattah al-Burhan, avait déjà balayé une précédente offre de trêve du diplomate américain, la qualifiant de plan « pire de tous ». Le dirigeant soudanais fustige la « partialité » du « Quartet » (États-Unis, Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite), accusant particulièrement Abou Dhabi et les plans de Massad Boulos de favoriser les rebelles des Forces de soutien rapide (FSR), engagés dans une guerre civile destructrice contre l’armée régulière depuis avril 2023.

