Libreville, le dimanche 1er mars 2026
13e ANNÉE
Grand Libreville : Nouvelle vaste coupure d'électricité prévue ce dimanche pour des travaux à Owendo

Publié le 28 février 2026 à 23h25min
Société
Grand Libreville : Nouvelle vaste coupure d'électricité prévue ce dimanche pour des travaux à Owendo
Grand Libreville : Nouvelle vaste coupure d’électricité prévue ce dimanche pour des travaux à Owendo © 2026 D.R./Info241

La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé la programmation de nouveaux travaux de maintenance, ciblant cette fois-ci les installations de la centrale thermique d’Owendo. Après une première intervention de sécurisation menée au poste de répartition de Bisségué le 15 février 2026, les équipes techniques se déploieront le dimanche 1er mars pour réparer des défauts récemment enregistrés sur l’un des transformateurs du poste source de cette infrastructure.

Cette opération technique nécessitera une suspension de la desserte en électricité sur une plage horaire allant de 08h00 à 15h00. Plusieurs quartiers et axes du Grand Libreville seront impactés, parmi lesquels Alénakiri, la SNI Owendo, la cité Setrag, Barracuda, Pont Nomba, l’école de gendarmerie, Acaé, le rond-point du PK12, ainsi que les secteurs situés derrière la pédiatrie d’Owendo et l’hôpital de Melen. Les zones de la Cour des comptes, d’Horizons nouveaux, de Razel, du lycée technique de Bikélé et de la route nationale 1 seront également privées de courant.

Consciente des perturbations occasionnées par ces interruptions dominicales, l’entreprise a tenu à justifier la nécessité de ces manœuvres pour la stabilité du réseau. « La SEEG remercie sa clientèle de sa bonne compréhension pour ces travaux qui visent une meilleure qualité de service », précise le document officiel publié par la direction de la communication, réitérant la volonté de l’opérateur d’améliorer durablement la fourniture d’énergie.

