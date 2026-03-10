Ngounié : l’ONG Muyissi Environnement arme les villages de Mouila face aux défis fonciers

La sécurisation des terres villageoises est au coueur des préoccupations dans la province de la Ngounié. Le samedi 7 mars, le site du Lac Bleu, situé à Mouila, a servi de cadre à une remise officielle de cartes participatives destinées à plusieurs communautés rurales. Cette initiative de terrain, portée avec conviction par l’organisation non gouvernementale Muyissi Environnement, s’est déroulée sous le regard attentif des autorités locales, notamment le préfet, agissant en représentation du gouverneur empêché, ainsi que le directeur provincial de l’agriculture.

Ces documents cartographiques, élaborés avec la participation directe et active des habitants eux-mêmes, s’inscrivent dans une démarche de résilience environnementale . Le projet global vise fondamentalement à renforcer les capacités opérationnelles des organisations de la société civile et des communautés forestières gabonaises, en première ligne face aux défis croissants liés à la déforestation dans le vaste bassin du Congo. Huit bourgades spécifiques de la région ont ainsi été identifiées pour bénéficier de cette première phase de déploiement stratégique.

Zones géographiques Villages bénéficiaires Enjeux territoriaux identifiés Secteur 1 Saint Martin (Ovoga), Idemba, Yamba Délimitation des finages et zones de chasse Secteur 2 Doubou, Douano 1, Douano 2 Sécurisation foncière face aux pressions économiques Secteur 3 Vemo, Nyali Préservation des aires agricoles et de cueillette

Une cartographie stratégique pour sanctuariser les espaces vitaux

Sur le plan purement technique, ces nouvelles cartes participatives offrent une lisibilité inédite de l’occupation des sols. Elles permettent de matérialiser de façon concrète et consensuelle les limites géographiques des finages villageois. Plus qu’un simple dessin, elles identifient de manière exhaustive les zones essentielles à la survie quotidienne des populations, répertoriant avec précision les aires dédiées aux activités agricoles, les secteurs de chasse traditionnelle ou encore les espaces réservés à la cueillette.

La remise à des populations

Au-delà de la simple dotation matérielle, cette rencontre au Lac Bleu a naturellement basculé vers un véritable espace d’échanges directs entre les communautés à la base et les décideurs administratifs présents . Plusieurs représentants villageois ont saisi cette tribune pour exposer avec gravité les difficultés croissantes rencontrées sur leurs territoires. Les doléances se sont cristallisées autour de la réduction progressive des terres arables, des pressions foncières induites par certaines activités économiques concurrentes, sans occulter les conflits permanents causés par les incursions de la faune sauvage.

Un outil d’émancipation et de défense territoriale

Le moment culminant de cette journée de concertation fut incontestablement la remise en main propre de ces précieux sésames par le préfet aux différents chefs de terre et représentants des villages. Selon les cadres de l’ONG Muyissi Environnement, cet acte symbolique marque une étape fondatrice pour l’avenir de ces communautés. Il ne s’agit plus seulement d’habiter un espace, mais de le documenter juridiquement et visuellement pour mieux le protéger.

Photo de famille de la cérémonie

Désormais dotées de ces instruments de souveraineté locale, les populations rurales disposent d’un levier d’action tangible. Ces cartes participatives doivent logiquement leur permettre d’affiner la connaissance de leurs propres écosystèmes, tout en se constituant comme des outils de plaidoyer redoutables. Elles représentent un bouclier indispensable pour défendre farouchement leurs espaces vitaux face aux multiples enjeux de gouvernance foncière qui menacent l’équilibre de la province.