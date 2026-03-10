Décès à 84 ans de Jean-Félix Mouloungui, ancien ministre et militant de l’UPG ayant rallié Ali Bongo

Le paysage politique gabonais vient de perdre l’une de ses figures les plus emblématiques et nuancées. Jean-Félix Mouloungui s’est éteint le samedi 7 mars à Libreville, à l’âge de 84 ans. D’après les informations recueillies auprès de ses proches, cet homme d’État a rendu l’âme à la clinique El Ralpha, des suites d’une longue maladie qui l’éloignait peu à peu de la sphère publique.

Né le 11 février 1942, Jean-Félix Mouloungui a traversé les décennies en marquant de son empreinte l’histoire politique et économique du pays. Son parcours singulier reste indissociable des grandes heures de l’opposition gabonaise, avant de prendre un virage institutionnel inattendu au crépuscule des années 2000.

Un militantisme affirmé au sein de l’opposition

Durant de nombreuses années, il a évolué dans le sillage direct de Pierre Mamboundou, le fondateur historique de l’Union du peuple gabonais (UPG), bête noire du régime Bongo. En tant que proche collaborateur, il a mené un combat acharné pour l’alternance démocratique et la bonne gouvernance, devenant l’une des voix les plus écoutées de cette formation politique majeure.

L’illustre disparu

Son aura dépassait largement les frontières nationales, puisqu’il a assumé avec conviction les fonctions stratégiques de porte-parole de l’UPG pour l’Europe et les États-Unis. Depuis l’étranger, il relayait sans relâche les positions de son parti, particulièrement lors des périodes de fortes tensions électorales, forgeant sa réputation d’homme de principes et d’opposant farouche.

Le tournant gouvernemental de 2009

Toutefois, sa carrière a connu une inflexion décisive en octobre 2009, au lendemain d’une élection présidentielle contestée par son propre camp politique. À la surprise générale, et malgré les vives dénonciations de fraudes émanant de l’opposition, Jean-Félix Mouloungui a accepté de franchir le Rubicon en rejoignant le premier gouvernement du président Ali Bongo.

Nommé ministre des Petites et moyennes entreprises, des Petites et moyennes industries et de l’Artisanat au sein de l’équipe dirigée par le Premier ministre Paul Biyoghé Mba, il devenait ainsi l’unique ministre d’ouverture de ce mandat. Face aux critiques et aux réticences de ses anciens compagnons de lutte, il s’était défendu avec pragmatisme en affirmant agir « en tant qu’homme d’affaires et non en tant que membre d’un parti politique » . Il laisse aujourd’hui le souvenir d’un dirigeant au parcours contrasté, partagé entre ses convictions militantes originelles et sa volonté de participer activement à l’exécutif du pays.