Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le lundi 9 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
Course électorale

Fégafoot : Le calendrier électoral dévoilé, suspense sur les intentions de Pierre Alain Mounguengui

Publié le 8 mars 2026 à 18h39min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 6 minutes // Auteur : Flacia Ibiatsi
Sports
Fégafoot : Le calendrier électoral dévoilé, suspense sur les intentions de Pierre Alain Mounguengui
Fégafoot : Le calendrier électoral dévoilé, suspense sur les intentions de Pierre Alain Mounguengui © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/fegafoot-le-calendrier-electoral-enfin-devoile-suspense-sur-les,11634
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11634

Plus de sujets

Reprise du National Foot 1 : le champion Mangasport impose sa loi d’entrée face au Stade Migovéen

Panthères du Gabon : l’attente du futur coach s’éternise après le tri de 605 candidatures

Gabon : Le championnat national de football reprend en express ce samedi avec 6 mois de retard

Coach des Panthères du Gabon : Qui sont les 3 finalistes probables sur la table du ministre des Sports ?

Panthères du Gabon : le successeur de Mouyouma se cacherait parmi 4 techniciens européens

Alors que le National Foot 1 a repris ce samedi, le compte à rebours s’est également enclenché hier pour le renouvellement du dirigeant du football national. Dans un communiqué parvenu ce dimanche à la rédaction d’Info241, la commission électorale de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a rendu public le chronogramme détaillant le processus de l’élection du comité exécutif et de son président. Signé ce 6 mars dernier à Owendo par le magistrat Jean-Luc Ndongo, ce document fixe l’assemblée générale élective au samedi 18 avril prochain dès 10 heures.

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Conformément aux dispositions statutaires, la première phase cruciale s’ouvre ce lundi 9 mars. Les candidats briguant la présidence ont jusqu’au mercredi 18 mars à 17 heures pour déposer leurs dossiers au secrétariat général de l’instance. Ce scrutin s’annonce d’ores et déjà comme un tournant majeur pour le sport roi au Gabon, alors que toutes les attentions se concentrent inévitablement sur la figure du président sortant et que plusieurs candidats s’étaient déjà déclarés.

La longévité inédite du président sortant

L’ombre du sortant Pierre Alain Mounguengui plane en effet de manière incontestable sur ce processus électoral. Aux manettes de la fédération depuis sa première élection en 2014, le dirigeant achève actuellement son troisième mandat consécutif. Sa longévité exceptionnelle à la tête du football gabonais, jalonnée de crises internes et de succès sportifs contrastés, suscite autant le soutien indéfectible de ses partisans que les appels à l’alternance de ses détracteurs.

Calendrier électoral du renouvellement du comité exécutif de la Fégafoot :

Date Étape du processus électoral
Du 9 au 18 mars (à 17 h au plus tard) Dépôt des dossiers de candidatures au secrétariat général de la Fégafoot
Du 10 au 20 mars Enquêtes d’habilitation par la commission d’éthique
Du 20 au 27 mars Examen des candidatures par la commission électorale
27 mars Publication des candidatures retenues et notification aux candidats
Du 28 au 31 mars Recours pour les candidatures rejetées
Du 30 mars au 2 avril Examen des recours par la commission de recours
3 avril Publication de la liste définitive et officielle des candidatures retenues
4 avril Convocation des délégués votant au congrès électif et transmission de l’ordre du jour
8 avril (à 16 h) Rencontre entre la commission électorale et les têtes de liste retenues
9 avril (à 00 h) Ouverture de la campagne électorale
17 avril (à 23 h 59) Clôture de la campagne électorale
18 avril (à 10 h) Congrès électif de la Fégafoot

Bien qu’il n’ait pas encore officialisé publiquement ses intentions, la perspective de le voir briguer un quatrième bail consécutif alimente toutes les conversations dans les états-majors sportifs. Certains observateurs estiment que le patron sortant de la maison de verre d’Owendo se prépare activement en coulisses, espérant convaincre le collège électoral de s’inscrire dans la continuité pour achever les chantiers entrepris au cours de la décennie écoulée.

Un processus électoral sous haute surveillance

En attendant que les prétendants se bousculent officiellement, le calendrier suit son cours avec une grande rigueur. Les candidatures enregistrées feront l’objet d’enquêtes d’habilitation par la commission d’éthique, du 10 au 20 mars, avant leur examen minutieux par la commission électorale jusqu’au 27 mars. Afin de garantir une totale transparence, les recours seront examinés au début du mois d’avril, permettant la publication de la liste définitive le vendredi 3 avril.

Dès le lendemain de cette validation, les délégués appelés à voter recevront leur convocation officielle. Une rencontre de cadrage réunira ensuite les têtes de liste le 8 avril, marquant le prélude à la campagne électorale qui s’étalera du jeudi 9 avril à minuit jusqu’au vendredi 17 avril à 23 h 59. C’est au terme de cette ultime ligne droite que les soixante-trois délégués devront choisir entre prolonger le long règne de Pierre Alain Mounguengui ou impulser ce que beaucoup appellent de leurs vœux, « une nouvelle dynamique » pour le football gabonais.

@info241.com
Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-

À lire absolument

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter l'article