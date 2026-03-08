Fégafoot : Le calendrier électoral dévoilé, suspense sur les intentions de Pierre Alain Mounguengui

Alors que le National Foot 1 a repris ce samedi, le compte à rebours s’est également enclenché hier pour le renouvellement du dirigeant du football national. Dans un communiqué parvenu ce dimanche à la rédaction d’Info241, la commission électorale de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a rendu public le chronogramme détaillant le processus de l’élection du comité exécutif et de son président. Signé ce 6 mars dernier à Owendo par le magistrat Jean-Luc Ndongo, ce document fixe l’assemblée générale élective au samedi 18 avril prochain dès 10 heures.

Conformément aux dispositions statutaires, la première phase cruciale s’ouvre ce lundi 9 mars. Les candidats briguant la présidence ont jusqu’au mercredi 18 mars à 17 heures pour déposer leurs dossiers au secrétariat général de l’instance. Ce scrutin s’annonce d’ores et déjà comme un tournant majeur pour le sport roi au Gabon, alors que toutes les attentions se concentrent inévitablement sur la figure du président sortant et que plusieurs candidats s’étaient déjà déclarés.

La longévité inédite du président sortant

L’ombre du sortant Pierre Alain Mounguengui plane en effet de manière incontestable sur ce processus électoral. Aux manettes de la fédération depuis sa première élection en 2014, le dirigeant achève actuellement son troisième mandat consécutif. Sa longévité exceptionnelle à la tête du football gabonais, jalonnée de crises internes et de succès sportifs contrastés, suscite autant le soutien indéfectible de ses partisans que les appels à l’alternance de ses détracteurs.

Calendrier électoral du renouvellement du comité exécutif de la Fégafoot :

Date Étape du processus électoral Du 9 au 18 mars (à 17 h au plus tard) Dépôt des dossiers de candidatures au secrétariat général de la Fégafoot Du 10 au 20 mars Enquêtes d’habilitation par la commission d’éthique Du 20 au 27 mars Examen des candidatures par la commission électorale 27 mars Publication des candidatures retenues et notification aux candidats Du 28 au 31 mars Recours pour les candidatures rejetées Du 30 mars au 2 avril Examen des recours par la commission de recours 3 avril Publication de la liste définitive et officielle des candidatures retenues 4 avril Convocation des délégués votant au congrès électif et transmission de l’ordre du jour 8 avril (à 16 h) Rencontre entre la commission électorale et les têtes de liste retenues 9 avril (à 00 h) Ouverture de la campagne électorale 17 avril (à 23 h 59) Clôture de la campagne électorale 18 avril (à 10 h) Congrès électif de la Fégafoot

Bien qu’il n’ait pas encore officialisé publiquement ses intentions, la perspective de le voir briguer un quatrième bail consécutif alimente toutes les conversations dans les états-majors sportifs. Certains observateurs estiment que le patron sortant de la maison de verre d’Owendo se prépare activement en coulisses, espérant convaincre le collège électoral de s’inscrire dans la continuité pour achever les chantiers entrepris au cours de la décennie écoulée.

Un processus électoral sous haute surveillance

En attendant que les prétendants se bousculent officiellement, le calendrier suit son cours avec une grande rigueur. Les candidatures enregistrées feront l’objet d’enquêtes d’habilitation par la commission d’éthique, du 10 au 20 mars, avant leur examen minutieux par la commission électorale jusqu’au 27 mars. Afin de garantir une totale transparence, les recours seront examinés au début du mois d’avril, permettant la publication de la liste définitive le vendredi 3 avril.

Dès le lendemain de cette validation, les délégués appelés à voter recevront leur convocation officielle. Une rencontre de cadrage réunira ensuite les têtes de liste le 8 avril, marquant le prélude à la campagne électorale qui s’étalera du jeudi 9 avril à minuit jusqu’au vendredi 17 avril à 23 h 59. C’est au terme de cette ultime ligne droite que les soixante-trois délégués devront choisir entre prolonger le long règne de Pierre Alain Mounguengui ou impulser ce que beaucoup appellent de leurs vœux, « une nouvelle dynamique » pour le football gabonais.