National Foot 1 et 2 : la Linafp dévoile le calendrier d’une saison express condensée sur 3 mois

Le suspense est définitivement levé sur le déroulement précis de la saison sportive de football au Gabon. La Ligue nationale de football professionnel (Linafp) a officiellement publié, ce lundi 9 mars, un calendrier général particulièrement exigeant pour structurer les championnats de première et de deuxième divisions. Ce chronogramme millimétré impose un véritable défi athlétique aux différentes formations engagées dans la course au titre ou à la montée.

L’instance dirigeante a dû faire preuve de pragmatisme pour caser l’ensemble des rencontres dans un laps de temps singulièrement restreint. Conçu de manière globale, ce tableau de bord intègre rigoureusement les impératifs internationaux, notamment les fenêtres réservées aux équipes nationales sous l’appellation « Dates FIFA » et les périodes dédiées à la Coupe d’Afrique des nations.

Une cadence infernale pour l’élite sur 102 jours

Pour les pensionnaires du National Foot 1, dont le coup d’envoi a été donné ce samedi 7 mars, la ligne d’arrivée est d’ores et déjà fixée au mercredi 17 juin. Cette première division se disputera sur une période totale de 102 jours, ce qui équivaut à un effort continu de quatorze semaines et quatre jours. Dans cet intervalle resserré de trois mois et dix jours, les clubs devront absorber une impressionnante série de vingt-six journées de championnat.

Caractéristique Détail Championnat National Foot 1 Nombre de matchs 26 journées Début 7 mars Fin 17 juin Durée 102 jours (3 mois et 10 jours) Rythme Mercredis et samedis

Afin de réussir à boucler ce véritable marathon, les organisateurs n’ont eu d’autre choix que d’instaurer un rythme bihebdomadaire très strict. Dès la fin du mois de mars, les joueurs de l’élite s’affronteront systématiquement les mercredis et les samedis. Cette accélération subite du rythme de compétition obligera les staffs médicaux à calculer la charge de travail au plus juste pour éviter une hécatombe de blessures.

L’antichambre de l’élite opte pour un format resserré

L’antichambre de l’élite s’apprête, de son côté, à entrer en lice avec un format beaucoup plus court composé de 14 journées. Le National Foot 2 démarrera officiellement le samedi 21 mars pour s’achever un peu plus tard que la première division, le dimanche 28 juin. Bien que cette compétition comporte moins de rencontres, son étalement dans le temps reste tout aussi concentré, se disputant sur une période de 99 jours.

Caractéristique Détail Championnat National Foot 2 Nombre de matchs 14 journées Début 21 mars Fin 28 juin Durée 99 jours (3 mois et 1 semaine) Rythme Week-ends (samedis puis dimanches)

Convertie en semaines, cette durée représente quatorze semaines et un jour de compétition, soit l’équivalent de trois mois et une semaine. Contrairement à leurs homologues de l’élite, les équipes de deuxième division bénéficieront d’un rythme plus conventionnel, avec des oppositions programmées exclusivement durant les week-ends jusqu’au terme de l’exercice. La gestion stratégique des effectifs constituera la véritable clé de voûte de cette fin de saison express pour tous les acteurs du ballon rond gabonais.