Soudan : 6 morts dans une frappe de drone dans un marché pétrolier au Darfour oriental

Au moins six civils ont été tués et plus de douze autres blessés ce dimanche 8 mars à la suite d’une frappe de drone de l’armée soudanaise ciblant un marché aux hydrocarbures. L’attaque destructrice s’est produite à Ed Daein, la capitale de l’État du Darfour oriental, une région entièrement tombée sous la coupe des forces de soutien rapide (FSR) depuis les premiers mois de la guerre. Selon des sources locales rapportées par Sudan Tribune, le bombardement aérien a visé des installations de stockage et a déclenché des incendies massifs ainsi que de violentes explosions, semant une vaste panique au sein de la population.

Ce raid s’inscrit dans la stratégie militaire des forces régulières visant à paralyser la logistique de leurs adversaires. L’armée cherche en effet à détruire les dépôts de carburant prétendument utilisés par les FSR pour stocker des réserves acheminées clandestinement depuis le Soudan du Sud et la Libye. Ces approvisionnements de contrebande sont considérés comme cruciaux pour le ravitaillement des troupes paramilitaires déployées dans les régions du Darfour et du Kordofan. L’infrastructure commerciale, qui a été entièrement ravagée par la frappe, était d’ailleurs directement contrôlée par les paramilitaires et des commerçants qui leur sont affiliés.

La ville d’Ed Daein revêt une importance stratégique et démographique majeure dans ce conflit, car elle est le principal bastion de la tribu Rizeigat, dont sont issus les dirigeants et la grande majorité des combattants des FSR. Pour consolider leur emprise locale, ces dernières y ont même mis en place une administration civile chargée de gérer la fourniture de services aux habitants. En raison de son statut névralgique, la cité a déjà été la cible de bombardements aériens. Le plus récent remonte au mois d’août dernier, lorsqu’un avion de chasse avait frappé le principal siège du gouvernement local, alors utilisé par la milice pour ses opérations administratives.