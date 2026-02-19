Pérou : L’avocat controversé José María Balcázar élu président par intérim jusqu’en juillet

Le Pérou connaît un nouveau bouleversement politique avec l’élection, ce mercredi, de José María Balcázar comme président par intérim. Cet avocat de 83 ans, parlementaire de gauche, l’a emporté au second tour au Congrès avec 60 voix, contre 46 pour la centriste Maria del Carmen Alva. Il succède à José Jeri, destitué la veille, dans ce que le quotidien El Comercio décrit comme un « contexte d’instabilité politique chronique ».

Le profil du nouveau chef de l’État est cependant loin de faire l’unanimité. José María Balcázar est en effet mis en cause dans plusieurs affaires de corruption et a été vivement critiqué pour ses propos controversés sur le mariage des enfants. Malgré ce passif, il aura la lourde tâche de diriger le pays jusqu’à la transition démocratique prévue en juillet, l’élection présidentielle devant se tenir au mois d’avril.

Lors de sa prestation de serment, il a solennellement délimité son mandat : « Je jure devant Dieu, devant la patrie et devant tous les Péruviens d’exercer fidèlement la fonction de président de la République, que j’assume conformément à la Constitution en vigueur jusqu’au 26 juillet, de défendre la souveraineté nationale, l’intégrité physique et morale de la République et l’indépendance de ses institutions démocratiques »