Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le vendredi 20 février 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
L'info en bref...

Pérou : L’avocat controversé José María Balcázar élu président par intérim jusqu’en juillet

Publié le 19 février 2026 à 07h40min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/perou-l-avocat-controverse-jose-maria-balcazar-elu-president-par,2721
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Cybercriminalité : Interpol et 16 pays africains saisissent 651 escrocs et près de 2,6 milliards de FCFA

Suspension des réseaux sociaux au Gabon : La Présidence avoue un bras de fer avec le géant Meta

Objets africains mis aux enchères ce mercredi en France : DiaspAura vent debout, dénonce une « continuité coloniale »

Brésil : Les étudiants gabonais totalisent jusqu’à 5 mois de bourses impayés par l’État

Russie : 200 étudiants gabonais privés de bourse depuis près de 6 mois

International
Pérou : L’avocat controversé José María Balcázar élu président par intérim jusqu’en juillet
Pérou : L’avocat controversé José María Balcázar élu président par intérim jusqu’en juillet © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Le Pérou connaît un nouveau bouleversement politique avec l’élection, ce mercredi, de José María Balcázar comme président par intérim. Cet avocat de 83 ans, parlementaire de gauche, l’a emporté au second tour au Congrès avec 60 voix, contre 46 pour la centriste Maria del Carmen Alva. Il succède à José Jeri, destitué la veille, dans ce que le quotidien El Comercio décrit comme un « contexte d’instabilité politique chronique  ».

Le profil du nouveau chef de l’État est cependant loin de faire l’unanimité. José María Balcázar est en effet mis en cause dans plusieurs affaires de corruption et a été vivement critiqué pour ses propos controversés sur le mariage des enfants. Malgré ce passif, il aura la lourde tâche de diriger le pays jusqu’à la transition démocratique prévue en juillet, l’élection présidentielle devant se tenir au mois d’avril.

Lors de sa prestation de serment, il a solennellement délimité son mandat : «  Je jure devant Dieu, devant la patrie et devant tous les Péruviens d’exercer fidèlement la fonction de président de la République, que j’assume conformément à la Constitution en vigueur jusqu’au 26 juillet, de défendre la souveraineté nationale, l’intégrité physique et morale de la République et l’indépendance de ses institutions démocratiques »

Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève