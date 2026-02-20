Maroc : Près d’une vingtaine de supporters dont des sénégalais condamnés après la finale de la CAN 2025

La justice marocaine a rendu son verdict ce jeudi 19 février 2026 concernant les violences survenues lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) à Rabat. Le tribunal a condamné 18 supporters sénégalais et un Franco-Algérien à des peines allant de trois à douze mois de prison ferme pour « hooliganisme ». Ces condamnations font suite aux débordements du 18 janvier au stade Moulay-Abdellah, marqués par des jets de projectiles et des tentatives d’invasion du terrain lors du match sous haute tension opposant le Sénégal (vainqueur 1-0) au pays hôte.

Dans le détail, les sanctions sont graduées : neuf prévenus écopent de la peine la plus lourde, soit un an d’emprisonnement assorti d’une amende de 5 000 dirhams (environ 304 000 FCFA). Six autres sont condamnés à six mois de prison et 2 000 dirhams d’amende (environ 121 500 FCFA), tandis que les trois derniers supporters sénégalais et le ressortissant franco-algérien reçoivent une peine de trois mois et 1 000 dirhams d’amende (environ 60 800 FCFA). Pour asseoir ses réquisitions, le ministère public s’est appuyé sur les images de vidéosurveillance et les certificats médicaux des forces de l’ordre blessées, tout en évaluant les dégâts matériels à plus de 370 000 euros (soit plus de 242 millions de FCFA).

Dénonçant une décision « incompréhensible » et l’absence de flagrant délit, les avocats de la défense estiment que leurs clients servent de « boucs émissaires » et ont annoncé leur intention de faire appel. La colère des supporters avait initialement éclaté en fin de match, cristallisée par un but refusé aux Lions de la Teranga suivi d’un penalty accordé au Maroc. Pour rappel, la Confédération africaine de football (CAF) a déjà sévi fin janvier en infligeant de lourdes sanctions financières aux deux fédérations pour ces manquements disciplinaires.