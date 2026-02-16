Gabon : Exonérés de la TFH, les lieux de culte invités à se faire connaitre des services de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a annoncé, dans un communiqué daté du 13 février parvenu à Info241, l’exemption de paiement de la controversée Taxe forfaitaire d’habitation (TFH) pour les lieux de culte. Cette mesure est prise en application de l’article 377 de la Loi de finances 2026 et sur les instructions du président de la République, chef de l’État, chef du gouvernement.

Le communiqué officiel

Pour en bénéficier, les responsables des lieux de culte sont invités à se faire identifier « toutes affaires cessantes » auprès des services de la Direction générale des élections et des libertés publiques (DGELP), à Libreville, au 119, rue Jean-Baptiste Ndendé (avenue de Cointet). Le ministère précise que cette étape est obligatoire pour l’effectivité de l’exonération.

Le dossier d’identification doit comprendre une copie du récépissé de l’association cultuelle et une quittance d’électricité au nom de cette même association. Pour les responsables situés à l’intérieur du pays, les renseignements et dépôts se font auprès des gouvernorats de province, des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.