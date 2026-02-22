Oyem : Le colonel Marcel Doumbye prend la tête du commandement de la gendarmerie

L’esplanade de la gendarmerie du Mont-Miyélé, située dans le premier arrondissement de la commune d’Oyem, a accueilli ce 20 février une cérémonie solennelle de passation de commandement. Le colonel Marcel Doumbye a officiellement pris ses fonctions en succédant au colonel Gaston Bima au poste de commandant départemental nord. Cet événement stratégique s’est déroulé sous les yeux du gouverneur de la province, Jules Djeki, entouré d’un parterre d’autorités politiques, judiciaires et sécuritaires locales.

Le temps fort de cette cérémonie, articulée autour d’un rituel militaire rigoureux et d’un défilé des troupes, a été l’installation officielle du nouveau dirigeant par le chef d’état-major, le général Paul Aimé Moussi. S’adressant aux unités présentes, ce dernier a intimé l’ordre solennel : « Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Marcel Doumbye, commandant départemental nord, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service » . Les célébrations se sont ensuite clôturées par un vin d’honneur permettant de dresser les premières perspectives de travail.

Le nouveau responsable de cette juridiction aborde ses fonctions avec une solide réputation. Ancien membre de l’antenne de recherche, le colonel Doumbye est décrit par sa hiérarchie comme un baroudeur aguerri au parcours professionnel impressionnant. Ayant déjà occupé des postes de haute responsabilité, ses états de service lui ont valu de nombreuses distinctions, dont la médaille de reconnaissance militaire, un atout majeur pour relever les défis sécuritaires de la région nord.