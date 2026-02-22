Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le dimanche 22 février 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
L'info en bref...

Oyem : Le colonel Marcel Doumbye prend la tête du commandement de la gendarmerie

Publié le 22 février 2026 à 16h31min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/gabon-le-colonel-marcel-doumbye-prend-la-tete-du-commandement,2723
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Port-Gentil : Plus de 110 millions de stocks de stupéfiants partis en fumée

Pluie d’hommages après le décès de Van Mabadi, figure emblématique du cinéma gabonais

Tournoi Uniffac U17 : Le Gabon s’incline encore lourdement face à la RDC et dit adieu à la CAN U17

Coup de filet à l’USTM : Un étudiant reconverti en dealer, écroué pour trafic de cannabis à Franceville

Gabon : Le VPN, l’arme fatale des internautes pour faire échec à la suspension des réseaux sociaux

Société
Oyem : Le colonel Marcel Doumbye prend la tête du commandement de la gendarmerie
Oyem : Le colonel Marcel Doumbye prend la tête du commandement de la gendarmerie © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

L’esplanade de la gendarmerie du Mont-Miyélé, située dans le premier arrondissement de la commune d’Oyem, a accueilli ce 20 février une cérémonie solennelle de passation de commandement. Le colonel Marcel Doumbye a officiellement pris ses fonctions en succédant au colonel Gaston Bima au poste de commandant départemental nord. Cet événement stratégique s’est déroulé sous les yeux du gouverneur de la province, Jules Djeki, entouré d’un parterre d’autorités politiques, judiciaires et sécuritaires locales.

Le temps fort de cette cérémonie, articulée autour d’un rituel militaire rigoureux et d’un défilé des troupes, a été l’installation officielle du nouveau dirigeant par le chef d’état-major, le général Paul Aimé Moussi. S’adressant aux unités présentes, ce dernier a intimé l’ordre solennel : « Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Marcel Doumbye, commandant départemental nord, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service » . Les célébrations se sont ensuite clôturées par un vin d’honneur permettant de dresser les premières perspectives de travail.

Le nouveau responsable de cette juridiction aborde ses fonctions avec une solide réputation. Ancien membre de l’antenne de recherche, le colonel Doumbye est décrit par sa hiérarchie comme un baroudeur aguerri au parcours professionnel impressionnant. Ayant déjà occupé des postes de haute responsabilité, ses états de service lui ont valu de nombreuses distinctions, dont la médaille de reconnaissance militaire, un atout majeur pour relever les défis sécuritaires de la région nord.

Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève