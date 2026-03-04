Gabon : Le championnat national de football reprend en express ce samedi avec 6 mois de retard

Le soulagement est enfin là pour les amateurs de ballon rond. Initialement espéré débuter pour le mois de septembre 2025, la saison 2025-2026 du championnat national de football, National Foot, sort de sa longue léthargie après plus de 6 mois d’attente. L’annonce surprise de cette reprise a été actée le mardi 3 mars par la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), mettant un terme à des mois d’incertitude et d’attente pour les acteurs du monde sportif.

C’est dans les locaux de son siège que la Linafp a scellé le sort de cette nouvelle saison sportive après des mois de tergiversation. Réunis en session ordinaire du conseil d’administration d’avant-saison sous la présidence de Brice Mbika Ndjambou, les dirigeants ont officiellement entériné les formats des compétitions. Le National foot 1 se disputera avec un minimum de 12 clubs et un maximum de 16, tandis que le National foot 2 comptera entre 8 et 12 formations.

Promotion des jeunes et ouverture aux étrangers

Au-delà de la structuration globale, cette réunion stratégique a accouché de réformes réglementaires significatives concernant la composition des effectifs. En examinant la troisième disposition de l’article 54 de ses textes, le conseil a validé une modification forte en faveur de la formation locale. Pour la saison 2025-2026, le quota minimum de joueurs cadets et juniors que chaque club doit obligatoirement qualifier passe de trois à cinq.

Une vue des représentants des clubs présents à cette réunion

Parallèlement à cette exigence sur la jeunesse, la Linafp a fait le choix d’une plus grande ouverture à l’international. Le traitement de l’article 56 autorise désormais les écuries gabonaises à compter jusqu’à huit joueurs étrangers dans leurs rangs. Fait notable pour les entraîneurs, la nouvelle réglementation permet d’aligner l’intégralité de ces huit recrues étrangères au cours d’une seule et même rencontre.

Un compte à rebours express pour les clubs

C’est finalement au moment d’aborder les questions diverses que le président de l’institution a lâché l’information la plus attendue de la journée. Brice Mbika Ndjambou a officiellement informé les dirigeants de clubs du « démarrage imminent du championnat ». Le coup d’envoi de la compétition est fermement fixé au samedi 7 mars.

Cette reprise express, annoncée à peine quatre jours avant le premier coup de sifflet, impose un défi logistique et athlétique colossal aux différentes équipes. Après une si longue période d’inactivité depuis le rendez-vous manqué de septembre 2025, les staffs techniques vont devoir redoubler d’efforts pour présenter des effectifs compétitifs et opérationnels dès ce week-end.