Guerre en Iran : Le prix du baril de pétrole franchit la barre des 110 dollars

Le marché mondial de l’énergie bascule dans l’incertitude la plus totale. Ce dimanche 8 mars 2026, le baril de West Texas Intermediate (WTI) a franchi le cap symbolique des 100 dollars avant de bondir jusqu’à 110 dollars lors des échanges nocturnes (environ 66 000 FCFA), un niveau inédit depuis l’été 2022. Le Brent suit cette trajectoire avec un baril flirtant désormais avec les 111 dollars, soit près de 66 600 FCFA. Cette accélération brutale, marquée par une hausse de 18 % en une seule journée, est la conséquence directe de l’intensification des hostilités impliquant l’Iran.

Le spectre d’un blocage total du détroit d’Ormuz s’est transformé en un véritable vent de panique sur les places financières. Cette voie maritime est névralgique pour l’économie globale puisque 20 % de la consommation mondiale de pétrole y transite. Par mesure de sécurité, plusieurs pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et le Koweït, ont déjà annoncé des réductions préventives de leur production, aggravant mécaniquement la tension entre l’offre et la demande.

Les répercussions pour les consommateurs sont immédiates et sévères, avec une hausse de 16 % du prix de l’essence en seulement une semaine aux États-Unis. Cette flambée du gazole fait craindre une poussée inflationniste majeure sur les produits de consommation courante en raison de l’explosion des coûts du transport de marchandises. Certains analystes de Goldman Sachs se montrent particulièrement alarmistes : si le blocage du détroit d’Ormuz devait persister, le baril pourrait atteindre le seuil critique des 150 dollars d’ici la fin du mois, franchissant la barre des 90 000 FCFA.