Bourses coupées en Tunisie : l’ANBG reconnaît les 4 mois d’arriérés et dit avoir enclenché le paiement

L’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) sort enfin de son silence face à la détresse financière des étudiants gabonais en Tunisie. Dans un communiqué officiel publié le 2 mars parvenu à Info241, la direction générale annonce avoir débuté le processus de paiement des allocations d’études destinées à cette diaspora. Cette annonce marque un tournant pour ces jeunes, confrontés à une précarité grandissante loin de leur pays d’origine.

Le communiqué de l’agence rattachée à la présidence gabonaise

Le document actant cette régularisation confirme l’ampleur du retard accumulé par l’administration. L’institution étatique indique très précisément qu’elle procède actuellement à la mise en règlement des bourses couvrant une période de quatre mois, allant d’octobre 2025 à janvier. Ce déblocage massif de fonds est une mesure vitale pour permettre aux bénéficiaires de solder leurs dettes et de se concentrer à nouveau sur leur année universitaire.

Face à cette longue interruption de paiement ayant plongé de nombreux compatriotes dans la difficulté, l’administration gabonaise a tenu à faire amende honorable. L’agence conclut sa communication en présentant formellement « ses excuses pour le désagrément occasionné ». Les étudiants scrutent désormais l’évolution de leurs comptes bancaires en espérant une disponibilité immédiate de ces virements.