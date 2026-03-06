Panthères du Gabon : l’attente du futur coach s’éternise après le tri de 605 candidatures

Le feuilleton de la nomination du futur sélectionneur national est loin d’avoir livré son épilogue depuis l’éviction de Thierry Mouyouma le 1er janvier Alors que l’on s’attendait à une décision rapide, le banc de touche de l’équipe fanion demeure désespérément inoccupé. La fédération gabonaise de football a pourtant accompli un travail de titan en amont, procédant au dépouillement et à l’analyse rigoureuse des 605 candidatures reçues pour diriger la sélection.

Au terme de ce vaste écrémage technique et administratif, l’instance faîtière du football a pris ses responsabilités. Une liste finale et très resserrée, comportant uniquement les profils des trois ultimes prétendants au poste, a été officiellement déposée sur le bureau du ministère des sports le 25 février. Il s’agit du Français Landry Chauvin, du Franco-portugais Anthony Da Silva dit Tony, et de l’ancien international portugais Luis Boa Morte. La balle a donc été formellement renvoyée dans le camp du gouvernement, seul habilité à entériner ce choix stratégique.

Le rendez-vous manqué du 28 février

Le calendrier prévisionnel de cette nomination fixait pourtant une échéance claire pour rassurer le public, les joueurs et les instances sportives. Selon le chronogramme initial, le nom de l’heureux élu parmi ce trio de techniciens européens aurait dû être publiquement dévoilé le 28 février, marquant ainsi le coup d’envoi officiel d’une nouvelle ère pour le football national.

La remise de la short-list finale au président de la Fegafoot par la commission spéciale le 25 février

Cependant, cette date butoir symbolique a été franchie sans qu’aucune fumée blanche ne s’échappe des locaux ministériels. À Libreville, aucune communication officielle n’est venue justifier ou expliquer les raisons de ce silence administratif prolongé, laissant les supporters et la presse dans la plus totale expectative quant à l’identité du futur patron de l’équipe.

Un chronomètre qui tourne désormais à vide

L’attente se poursuit donc interminablement, faisant poindre le spectre d’une préparation technique totalement bâclée. Avec deux matchs amicaux internationaux capitaux programmés à la fin du mois de mars, notamment face à l’Ouzbékistan le 27 à Tachkent et Trinité-et-Tobago le 30, chaque journée de retard amenuise les chances du futur encadrement de prendre correctement ses marques.

Le sélectionneur entrant, qu’il s’agisse de Chauvin, Da Silva ou Boa Morte, devra en effet accomplir un véritable miracle logistique pour envoyer ses convocations, évaluer l’état de forme des expatriés et mettre en place un système de jeu cohérent en un temps record. « C’est une gestion qui frise l’amateurisme à l’approche d’échéances aussi importantes », déplorent de nombreux observateurs de la scène sportive locale, redoutant que cette inertie institutionnelle ne compromette la cohésion du groupe.