93 CkilsEnPensent : Les gabonais face à la suspension controversée des réseaux sociaux

Découvrez le 93e épisode du micro-trottoir « CkislEnPensent » de la rédaction d’Info241, réalisé dans les villes de Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Les gabonais et la suspension radicale des réseaux sociaux décidée par les autorités".

Alors que plusieurs Gabonais ont d’abord cru à un deepfake, la Haute autorité de la communication (HAC) a pris, ce 17 février, la décision radicale de suspendre les réseaux sociaux au Gabon jusqu’à nouvel ordre évoquant des périls et dérives recurrents. Que pensez-vous de cette décision prise par les autorités de la Ve République ? N’y avait-il pas d’autre voie possible ? Que faut-il faire pour encadrer les dérives et les failles sécuritaires sur la toile ?

#CkilsEnPensent : épisode 93

Propos recueillis par : BBO et Jacques Rovaria

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie et montage : BC Graphics