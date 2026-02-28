Buscador
Libreville, le samedi 28 février 2026
13e ANNÉE
#93 CkilsEnPensent : Les gabonais face à la suspension controversée des réseaux sociaux

Publié le 28 février 2026 à 17h00min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 1 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
Découvrez le 93e épisode du micro-trottoir « CkislEnPensent » de la rédaction d’Info241, réalisé dans les villes de Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Les gabonais et la suspension radicale des réseaux sociaux décidée par les autorités".

Alors que plusieurs Gabonais ont d’abord cru à un deepfake, la Haute autorité de la communication (HAC) a pris, ce 17 février, la décision radicale de suspendre les réseaux sociaux au Gabon jusqu’à nouvel ordre évoquant des périls et dérives recurrents. Que pensez-vous de cette décision prise par les autorités de la Ve République ? N’y avait-il pas d’autre voie possible ? Que faut-il faire pour encadrer les dérives et les failles sécuritaires sur la toile ?

#CkilsEnPensent : épisode 93

Propos recueillis par : BBO et Jacques Rovaria
Réalisation : Cédrin Mounziégou
Infographie et montage : BC Graphics

@info241.com
