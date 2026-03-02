Buscador
Libreville, le lundi 2 mars 2026
13e ANNÉE
International
USA : Un Américain d’origine sénégalaise auteur d’une fusillade ayant fait 2 morts et 14 blessés au Texas
USA : Un Américain d’origine sénégalaise auteur d’une fusillade ayant fait 2 morts et 14 blessés au Texas © 2026 D.R./Info241

-
Tôt ce dimanche matin, peu avant 2 heures, une fusillade meurtrière a éclaté près d’un bar d’Austin, au Texas, causant la mort de deux personnes et faisant quatorze blessés, dont trois dans un état critique. L’auteur de cette attaque a été identifié par le département de la Sécurité intérieure comme étant Ndiaga Diagne, un homme de 53 ans originaire du Sénégal. Arrivé aux États-Unis avec un visa de tourisme en 2000, il était devenu citoyen américain par naturalisation en 2013.

L’assaillant a d’abord ouvert le feu depuis la fenêtre de son SUV sur la terrasse du Buford’s Backyard Beer Garden, situé sur la très animée Sixth Street et rempli d’étudiants de l’université du Texas, avant de poursuivre son assaut à pied avec un fusil et un pistolet. Grâce au dispositif de sécurité renforcé le week-end dans ce quartier, les policiers ont pu confronter et abattre le tireur en moins d’une minute après le premier appel à l’aide. Le maire d’Austin, Kirk Watson, a publiquement salué cette réactivité immédiate qui a permis de sauver des vies.

L’enquête, désormais pilotée par le FBI, s’oriente sérieusement vers la piste d’un potentiel acte de terrorisme. Lors de son passage à l’acte, qui survient au lendemain d’une attaque des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, Ndiaga Diagne portait des vêtements arborant le drapeau iranien et l’inscription « Property of Allah ». Alors que le président Donald Trump a été tenu informé de la situation, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fermement prévenu que l’État répondrait avec agressivité à quiconque tenterait d’importer le conflit du Moyen-Orient pour menacer son territoire.

