Libreville, le lundi 9 mars 2026
13e ANNÉE
« Pressenti » à la tête d’Africa n°1 : Robert Brazza dément fermement la folle rumeur

Publié le 9 mars 2026 à 10h52min
Société
« Pressenti » à la tête d’Africa n°1 : Robert Brazza dément fermement la folle rumeur
« Pressenti » à la tête d'Africa n°1 : Robert Brazza dément fermement la folle rumeur

Le célèbre journaliste Robert Brazza a tenu à mettre les points sur les « i » ce lundi concernant les spéculations persistantes sur son avenir professionnel. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’animateur a formellement démenti les rumeurs l’annonçant comme futur Directeur général de la radio panafricaine Africa n°1, dont la relance est actuellement orchestrée par les autorités gabonaises. Avec une pointe d’ironie, il s’est décrit comme un « candidat à rien ayant appris sur internet qu’il était pressenti au poste de Directeur Général de lui-même  ».

Au-delà du simple démenti, Robert Brazza a profité de cette mise au point pour rappeler les fondamentaux de la déontologie journalistique, fustigeant au passage certains experts en « buzz » et « bavardeurs » de service. « La vérification des sources est LE pilier essentiel de notre profession », a-t-il martelé, déplorant que certains confrères se soient dispensés de cette règle d’or avant de propager l’information. Pour lui, une carrière solide ne se bâtit pas sur le mépris d’autrui, mais sur le travail, l’intelligence et, surtout, le respect.

Cette sortie médiatique intervient alors que le projet de renaissance d’Africa n°1 suscite de nombreuses attentes sur le continent. En clôturant son message par les hashtags #Infox et #AfricaN1, le journaliste clôt le chapitre des suppositions pour se concentrer sur ses activités actuelles au sein de sa structure BNR Prod Ltd. Cette clarification vient ainsi doucher les espoirs de ceux qui voyaient déjà cette figure emblématique du paysage médiatique africain reprendre les commandes du « Tam-tam du continent ».

