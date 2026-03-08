Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le dimanche 8 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
1ère journée

Reprise du National Foot 1 : le champion Mangasport impose sa loi d’entrée face au Stade Migovéen

Publié le 8 mars 2026 à 12h29min MàJ : il y a 5 heures - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Ader Yadano & Daniel Dematsatsa
Sports
Reprise du National Foot 1 : le champion Mangasport impose sa loi d’entrée face au Stade Migovéen
Reprise du National Foot 1 : le champion Mangasport impose sa loi d’entrée face au Stade Migovéen © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/reprise-du-national-foot-1-le-champion-mangasport-impose-sa-loi,11631
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11631

Plus de sujets

Panthères du Gabon : l’attente du futur coach s’éternise après le tri de 605 candidatures

Gabon : Le championnat national de football reprend en express ce samedi avec 6 mois de retard

Coach des Panthères du Gabon : Qui sont les 3 finalistes probables sur la table du ministre des Sports ?

Panthères du Gabon : le successeur de Mouyouma se cacherait parmi 4 techniciens européens

« Réguler pour protéger » : Christelle Koye défend la décision de la HAC face aux dérives numériques

Le ballon rond roule à nouveau sur les pelouses gabonaises, mettant fin à une longue et éprouvante attente pour les passionnés du sport roi. Après près 6 mois d’interruption, le championnat national de première division, le National Foot 1, a officiellement repris ses droits ce samedi 7 mars à Lambaréné (Moyen-Ogooué). Une première journée qui débute avec un unique match, les 6 prochains auront lieu le 14 mars.

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

C’est la capitale du Moyen-Ogooué qui a eu l’honneur d’accueillir l’affiche inaugurale de cette nouvelle saison, dont le coup d’envoi a été donné à 15h30 sur la pelouse du stade Jean Koumou. Cette reprise officielle s’est déroulée sous le regard attentif des autorités gouvernementales, marquées par la présence du ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany.

L’expérience des Mineurs fait la différence

Pour cette première confrontation, le calendrier a offert un duel symbolique entre deux champions en titre. Le Stade Migovéen, récent vainqueur de la deuxième division et promu dans l’élite, accueillait l’AS Mangasport, le champion sortant de la première division.

Le programme complet de cette 1ère journée :

Date Heure Équipe Domicile Équipe Extérieure Stade
Samedi 07 mars 2026 15 h 30 Stade Migovéen AS Mangasport Jean Koumou
Samedi 14 mars 2026 15 h 30 Ogooué FC Lambaréné A.C. Mbaya
Samedi 14 mars 2026 15 h 30 U.S. Oyem A.O. C.M.S. Akouakam
Samedi 14 mars 2026 15 h 30 Vautour Club Oyem A.C. Monedan
Samedi 14 mars 2026 15 h 30 AO Stade Mandji FC 105 PC Divoungui
Samedi 14 mars 2026 15 h 30 Lozosport U.S. Bitam Mbeba
Samedi 14 mars 2026 15 h 30 A.S. Dikaki Bouenguidi Sports Mbombet

Sur le terrain, la hiérarchie a été respectée malgré la détermination des locaux à briller pour leur grand retour au sommet. L’expérience des Mineurs de Moanda a rapidement fait la différence, leur permettant de trouver la faille et de s’imposer sur la plus petite des marges (1-0), empochant ainsi les trois premiers points cruciaux de la saison.

Une course contre la montre vers la Ligue des champions

Cette reprise éclair marque le début d’un marathon sportif qui s’étendra jusqu’à la fin du mois de juin. Sous l’impulsion de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) dirigée par Brice Mbika, l’objectif est d’assurer une transition réussie pour désigner le futur représentant du Gabon en Ligue des champions de la CAF. Un défi majeur qui s’inscrit dans l’espoir d’insuffler une nouvelle dynamique au football national à l’aube de la Ve République.

L’équipe victorieuse hier

La première journée de championnat se poursuivra et se clôturera le samedi 14 mars prochain avec six rencontres programmées simultanément à 15 h 30 sur l’ensemble du territoire. Ogooué FC affrontera le Lambaréné A.C. au stade Mbaya, l’U.S. Oyem recevra l’A.O. C.M.S. à Akouakam, tandis que Vautour Club défiera Oyem A.C. à Monedan. Dans le même temps, l’AO Stade Mandji sera opposé au FC 105 au stade PC Divoungui, Lozosport croisera le fer avec l’U.S. Bitam à Mbeba, et l’A.S. Dikaki jouera contre Bouenguidi Sports à Mbombet.

@info241.com
Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-

À lire absolument

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter l'article