Reprise du National Foot 1 : le champion Mangasport impose sa loi d’entrée face au Stade Migovéen

Le ballon rond roule à nouveau sur les pelouses gabonaises, mettant fin à une longue et éprouvante attente pour les passionnés du sport roi. Après près 6 mois d’interruption, le championnat national de première division, le National Foot 1, a officiellement repris ses droits ce samedi 7 mars à Lambaréné (Moyen-Ogooué). Une première journée qui débute avec un unique match, les 6 prochains auront lieu le 14 mars.

C’est la capitale du Moyen-Ogooué qui a eu l’honneur d’accueillir l’affiche inaugurale de cette nouvelle saison, dont le coup d’envoi a été donné à 15h30 sur la pelouse du stade Jean Koumou. Cette reprise officielle s’est déroulée sous le regard attentif des autorités gouvernementales, marquées par la présence du ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany.

L’expérience des Mineurs fait la différence

Pour cette première confrontation, le calendrier a offert un duel symbolique entre deux champions en titre. Le Stade Migovéen, récent vainqueur de la deuxième division et promu dans l’élite, accueillait l’AS Mangasport, le champion sortant de la première division.

Le programme complet de cette 1ère journée :

Date Heure Équipe Domicile Équipe Extérieure Stade Samedi 07 mars 2026 15 h 30 Stade Migovéen AS Mangasport Jean Koumou Samedi 14 mars 2026 15 h 30 Ogooué FC Lambaréné A.C. Mbaya Samedi 14 mars 2026 15 h 30 U.S. Oyem A.O. C.M.S. Akouakam Samedi 14 mars 2026 15 h 30 Vautour Club Oyem A.C. Monedan Samedi 14 mars 2026 15 h 30 AO Stade Mandji FC 105 PC Divoungui Samedi 14 mars 2026 15 h 30 Lozosport U.S. Bitam Mbeba Samedi 14 mars 2026 15 h 30 A.S. Dikaki Bouenguidi Sports Mbombet

Sur le terrain, la hiérarchie a été respectée malgré la détermination des locaux à briller pour leur grand retour au sommet. L’expérience des Mineurs de Moanda a rapidement fait la différence, leur permettant de trouver la faille et de s’imposer sur la plus petite des marges (1-0), empochant ainsi les trois premiers points cruciaux de la saison.

Une course contre la montre vers la Ligue des champions

Cette reprise éclair marque le début d’un marathon sportif qui s’étendra jusqu’à la fin du mois de juin. Sous l’impulsion de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) dirigée par Brice Mbika, l’objectif est d’assurer une transition réussie pour désigner le futur représentant du Gabon en Ligue des champions de la CAF. Un défi majeur qui s’inscrit dans l’espoir d’insuffler une nouvelle dynamique au football national à l’aube de la Ve République.

L’équipe victorieuse hier

La première journée de championnat se poursuivra et se clôturera le samedi 14 mars prochain avec six rencontres programmées simultanément à 15 h 30 sur l’ensemble du territoire. Ogooué FC affrontera le Lambaréné A.C. au stade Mbaya, l’U.S. Oyem recevra l’A.O. C.M.S. à Akouakam, tandis que Vautour Club défiera Oyem A.C. à Monedan. Dans le même temps, l’AO Stade Mandji sera opposé au FC 105 au stade PC Divoungui, Lozosport croisera le fer avec l’U.S. Bitam à Mbeba, et l’A.S. Dikaki jouera contre Bouenguidi Sports à Mbombet.